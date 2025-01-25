В Новосибирске спасли десятки людей при пожаре в общежитии

Posted 25 января, 06:24
Published 25 января, 06:24
Modified 25 января, 06:26
Updated 25 января, 06:26
Утром в субботу, 25 января, на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в здании общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64. Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, огонь вспыхнул в одной из комнат на третьем этаже. В результате этажи выше заволокло едким дымом.
Сорок человек выбежали на улицу, еще двадцать жильцов пожарным пришлось эвакуировать при помощи специальных спасательных устройств. Чтобы минимизировать влияние на людей продуктов горения, был задействован дымосос.
Пожар потушили за 35 минут, в его ликвидации участвовали 45 бойцов МЧС и 14 спецмашин, добавили в региональном управлении МЧС.
А сегодня ночью при пожаре в частном доме в Октярьском районе погибли двое взрослых и ребенок. Возбуждено уголовное дело.