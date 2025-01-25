В Новосибирске спасли десятки людей при пожаре в общежитии

Утром в субботу, 25 января, на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в здании общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64. Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, огонь вспыхнул в одной из комнат на третьем этаже. В результате этажи выше заволокло едким дымом.