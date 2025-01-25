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Posted 25 января, 03:49

Published 25 января, 03:49

Modified 25 января, 03:53

Updated 25 января, 03:53

Семь новых поликлиник должны были принять пациентов, а 2022 году — это не произошло

В Новосибирске «ВИС» заплатит 8 млн за отсуствие электричества в ГЧП-поликлиниках

25 января 2025, 03:49
Фото: ГК «ВИС». Семь новых поликлиник должны были принять пациентов, а 2022 году — это не произошло
Энергетики взыскали неустойку с концессионера за невыполенение обязательств, сообщили в арбитражном суде.

ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу компаний «ВИС») обязана заплатить компании «Россети Новосибирск» (ранее АО «РЭС») 8 миллионов рублей за срыв контракта по подключению к электроснабжению поликлиники № 7 на улице Пролетарской (Октябрьский район) и поликлиники № 18 на улице Степной (Ленинский район). Это следует из материалов картотеки Арбитражного суда Новосибирской области, с которыми ознакомился корреспондент Atas.Info.

Договор о подключении строящихся медицинских учреждений к электросетям был подписан в 2020 году, согласно документу, строители должны были построить за свой счет локальные сети на объектах и установить резервные генераторы. Однако эти работы так и не были сделаны, в то время как энергетики свои обязательства выполнили.

Сумма исковых требований составляла более 27 млн рублей, однако суд снизил суммарную выплату до 8 миллионов.

Семь поликлиник в Новосибирске должны были быть построены дочерней компанией ГК «ВИС» в рамках концессионного соглашения с министерством здравохранения Новосибирской области к концу 2022 года. Однако сроки ввода медучреждений были сорваны.

В конце 2024 году губернатор Андрей Травников предположил, что три новых поликлиники в Правобережье Новосибирска смогут начать работу в начале текущего года. Они полностью готовы, но к отделеке есть претензии со стороны Роспотребнадзора.

Что касается четырех объектов в Левобережье, то их судьба остается туманной.

Группа ВИС в суде ответит за строительство поликлиник в Новосибирске
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#Экономика#Новосибирск#Арбитражный суд#Группа ВИС#Поликлиники
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