В Новосибирске «ВИС» заплатит 8 млн за отсуствие электричества в ГЧП-поликлиниках

Договор о подключении строящихся медицинских учреждений к электросетям был подписан в 2020 году, согласно документу, строители должны были построить за свой счет локальные сети на объектах и установить резервные генераторы. Однако эти работы так и не были сделаны, в то время как энергетики свои обязательства выполнили.