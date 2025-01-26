Агрессивная женщина в «костюме Евы» терроризирует жильцов дома в Новосибирске

Обнаженная женщина с неадекватным поведением попала на видео, которое опубликовал читатель АСТ-54. Согласно рассказам очевидцев, девушка регулярно стучится в квартиры, прося помощи, но когда дверь открывают, она неожиданно кидается на людей. На опубликованных кадрах видно, как полуголая сибирячка находит мужчину в подъезде и начинает вести себя агрессивно, пытаясь его «захватить». В какой-то момент, заметив камеру, она прячется от объектива и быстро убегает, не забыв при этом похлопать себя по ягодицам и выкрикнуть странные фразы.