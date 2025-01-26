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Posted 26 января, 04:04

Published 26 января, 04:04

Modified 26 января, 04:07

Updated 26 января, 04:07

Женщина на улице Татьяны Снежиной

Агрессивная женщина в «костюме Евы» терроризирует жильцов дома в Новосибирске

26 января 2025, 04:04
Фото: АСТ-54. Женщина на улице Татьяны Снежиной

В Новосибирске жильцы дома пожаловались на агрессивную обнаженную женщину

В Новосибирске на улице Татьяны Снежиной, 46 горожане сообщают о странных выходках девушки, которая ночью бегает по подъезду в стрингах и пристает к жильцам.

Обнаженная женщина с неадекватным поведением попала на видео, которое опубликовал читатель АСТ-54. Согласно рассказам очевидцев, девушка регулярно стучится в квартиры, прося помощи, но когда дверь открывают, она неожиданно кидается на людей. На опубликованных кадрах видно, как полуголая сибирячка находит мужчину в подъезде и начинает вести себя агрессивно, пытаясь его «захватить». В какой-то момент, заметив камеру, она прячется от объектива и быстро убегает, не забыв при этом похлопать себя по ягодицам и выкрикнуть странные фразы.

Жильцы дома утверждают, что это поведение девушки повторяется неоднократно, что вызывает беспокойство и у соседей, и у местных властей. Многие комментаторы в соцсетях предполагают, что девушка может находиться в состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ, что объясняет её странные и агрессивные поступки.

Новосибирский фотограф распространил в соцсетях обнаженные фото клиентки
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Инцидент#Безопасность#Соседи#Агрессия#Жильцы
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