Более 19 тысяч обращений направили новосибирцы в Роспотребнадзор — что хотят горожане

Posted 26 января, 03:48
Published 26 января, 03:48
Modified 26 января, 03:50
Updated 26 января, 03:50
Главными темами для жалоб стали нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия и нарушения прав потребителей, что, по мнению специалистов, отражает актуальные проблемы, с которыми сталкиваются горожане в повседневной жизни.
Согласно информации от Роспотребнадзора, в ответ на 71% обращений заявителям были даны необходимые разъяснения. Для 35,2% случаев обращения были перенаправлены в другие инстанции для более детального рассмотрения, а 16,3% обращений потребовали вынесения предостережений в адрес второй стороны конфликта. Однако самые серьезные жалобы, касающиеся нарушения прав потребителей, привели к возбуждению 11 судебных дел.
Одним из резонансных случаев стало распространение фейковых сообщений о партии отравленной минеральной воды, которая якобы угрожала жизни людей. Эти слухи распространились через чаты новосибирцев, пугая сообщениями о летальных исходах. В Роспотребнадзоре опровергли эти фальшивые предупреждения и призвали граждан проверять информацию через официальные каналы. В целом, такие инциденты показывают важность работы Роспотребнадзора в обеспечении прав потребителей и поддержании санитарной безопасности региона.
Таким образом, деятельность Роспотребнадзора в 2024 году привлекла внимание к ряду проблем, которые волнуют жителей Новосибирска, включая качество потребляемых товаров и соблюдение санитарных норм. С увеличением числа обращений жители региона продолжают активно защищать свои права и обращаться за помощью в контролирующие органы.