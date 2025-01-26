Более 19 тысяч обращений направили новосибирцы в Роспотребнадзор — что хотят горожане

Согласно информации от Роспотребнадзора, в ответ на 71% обращений заявителям были даны необходимые разъяснения. Для 35,2% случаев обращения были перенаправлены в другие инстанции для более детального рассмотрения, а 16,3% обращений потребовали вынесения предостережений в адрес второй стороны конфликта. Однако самые серьезные жалобы, касающиеся нарушения прав потребителей, привели к возбуждению 11 судебных дел.