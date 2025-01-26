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Posted 26 января, 03:48

Published 26 января, 03:48

Modified 26 января, 03:50

Updated 26 января, 03:50

Сотрудница Роспотребнадзора

Более 19 тысяч обращений направили новосибирцы в Роспотребнадзор — что хотят горожане

26 января 2025, 03:48
Фото: 1MI. Сотрудница Роспотребнадзора

В новосибирский Роспотребнадзор поступили более 19 тысяч обращений

В 2024 году в Роспотребнадзор по Новосибирской области поступило более 19 тысяч обращений от жителей региона, сообщает управление ведомства.

Главными темами для жалоб стали нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия и нарушения прав потребителей, что, по мнению специалистов, отражает актуальные проблемы, с которыми сталкиваются горожане в повседневной жизни.

Согласно информации от Роспотребнадзора, в ответ на 71% обращений заявителям были даны необходимые разъяснения. Для 35,2% случаев обращения были перенаправлены в другие инстанции для более детального рассмотрения, а 16,3% обращений потребовали вынесения предостережений в адрес второй стороны конфликта. Однако самые серьезные жалобы, касающиеся нарушения прав потребителей, привели к возбуждению 11 судебных дел.

Одним из резонансных случаев стало распространение фейковых сообщений о партии отравленной минеральной воды, которая якобы угрожала жизни людей. Эти слухи распространились через чаты новосибирцев, пугая сообщениями о летальных исходах. В Роспотребнадзоре опровергли эти фальшивые предупреждения и призвали граждан проверять информацию через официальные каналы. В целом, такие инциденты показывают важность работы Роспотребнадзора в обеспечении прав потребителей и поддержании санитарной безопасности региона.

Таким образом, деятельность Роспотребнадзора в 2024 году привлекла внимание к ряду проблем, которые волнуют жителей Новосибирска, включая качество потребляемых товаров и соблюдение санитарных норм. С увеличением числа обращений жители региона продолжают активно защищать свои права и обращаться за помощью в контролирующие органы.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Роспотребнадзор#Проверка#Жалобы#Обращения
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