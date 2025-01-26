Что можно сеять на рассаду в январе: советы сибирского агронома

Posted 26 января, 02:36
Published 26 января, 02:36
Modified 26 января, 02:38
Updated 26 января, 02:38
По её словам, ранние посадки овощных культур часто приводят к низкому урожаю, поэтому оптимальный срок для посева рассады, предназначенной для высадки в традиционные теплицы в мае, — это конец февраля. Сейчас лучше сосредоточиться на подготовке: проверить семена, подготовить почвогрунты и рассмотреть условия выращивания.
Что касается цветочных культур, то и здесь не стоит торопиться, за исключением некоторых растений. Например, эустома, которая характеризуется медленным развитием на начальном этапе, требует раннего посева. В теплицах её можно сажать в конце января, а в домашних условиях — в середине месяца. Для успешного выращивания эустомы рекомендуется использовать почву на основе торфа с добавлением обычного грунта, а также накрывать рассаду плёнкой и досвечивать её с момента появления всходов.
Людмила Шубина также рекомендует тем, кто мечтает о ярких цветах в мае, уже сейчас посеять петунию. Этот цветок требует поверхностного посева, укрытия плёнкой и постепенного привыкания к открытому пространству после появления всходов. Однако важно помнить, что любые цветы, посеянные в январе или феврале, нуждаются в дополнительном освещении.