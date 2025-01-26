Что можно сеять на рассаду в январе: советы сибирского агронома

Что касается цветочных культур, то и здесь не стоит торопиться, за исключением некоторых растений. Например, эустома, которая характеризуется медленным развитием на начальном этапе, требует раннего посева. В теплицах её можно сажать в конце января, а в домашних условиях — в середине месяца. Для успешного выращивания эустомы рекомендуется использовать почву на основе торфа с добавлением обычного грунта, а также накрывать рассаду плёнкой и досвечивать её с момента появления всходов.