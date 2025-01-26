Гарик Харламов пошутил о Шреке на Васюганских болотах в Новосибирской области

Posted 26 января, 08:56
Published 26 января, 08:56
Modified 26 января, 08:58
Updated 26 января, 08:58
Телеведущая Юлия Барановская на шоу «Кстати» поделилась своими впечатлениями о поездке на Васюганские болота — крупнейшие в мире, расположенные на территории Новосибирской и Томской областей. Её рассказ о путешествии привёл не только к восхищению аудитории, но и к юмору со стороны комика Гарика Харламова, который не смог воздержаться от остроты.
Юлия рассказала, что болота кардинально отличаются от привычных представлений. По её словам, красота и уникальность места настолько впечатлили её, что она теперь активно рассказывает о Васюганских болотах как о туристическом объекте. Более того, в будущем здесь планируется развитие экологического туризма с прогулками на лодках и каяках.
Харламов решил разрядить восторженность телеведущей шуткой, спросив: «А Шрек-то там живёт?». Эта шутка вызвала смех как у гостей студии, так и у самой Юлии, которая ответила с долей иронии: «Ну, возможно, где-то живёт».