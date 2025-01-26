Гарик Харламов пошутил о Шреке на Васюганских болотах в Новосибирской области

Юлия рассказала, что болота кардинально отличаются от привычных представлений. По её словам, красота и уникальность места настолько впечатлили её, что она теперь активно рассказывает о Васюганских болотах как о туристическом объекте. Более того, в будущем здесь планируется развитие экологического туризма с прогулками на лодках и каяках.