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Posted 26 января, 08:56

Published 26 января, 08:56

Modified 26 января, 08:58

Updated 26 января, 08:58

Юлия Барановская на Васюганских болотах

Гарик Харламов пошутил о Шреке на Васюганских болотах в Новосибирской области

26 января 2025, 08:56
Фото: государственный заповедник «Васюганский». Юлия Барановская на Васюганских болотах
Известный комик и шоумэн Гарик Харламов в авторской передаче пошутил о Васюганских болотах, расположенных в Новосибирской области.

Телеведущая Юлия Барановская на шоу «Кстати» поделилась своими впечатлениями о поездке на Васюганские болота — крупнейшие в мире, расположенные на территории Новосибирской и Томской областей. Её рассказ о путешествии привёл не только к восхищению аудитории, но и к юмору со стороны комика Гарика Харламова, который не смог воздержаться от остроты.

Юлия рассказала, что болота кардинально отличаются от привычных представлений. По её словам, красота и уникальность места настолько впечатлили её, что она теперь активно рассказывает о Васюганских болотах как о туристическом объекте. Более того, в будущем здесь планируется развитие экологического туризма с прогулками на лодках и каяках.

Харламов решил разрядить восторженность телеведущей шуткой, спросив: «А Шрек-то там живёт?». Эта шутка вызвала смех как у гостей студии, так и у самой Юлии, которая ответила с долей иронии: «Ну, возможно, где-то живёт».

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Природа#Туризм#Путешествия#Юмор
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