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Posted 26 января, 09:09

Published 26 января, 09:09

Modified 26 января, 09:11

Updated 26 января, 09:11

Матч ХК «Сибирь» и ХК «Трактор»

ХК «Сибирь» разгромил «Трактор»: историческая победа в Новосибирске

26 января 2025, 09:09
Фото: ХК «Сибирь». Матч ХК «Сибирь» и ХК «Трактор»

Новосибирский ХК «Сибирь» разгромил челябинский «Трактор»

Хоккейный клуб «Сибирь» устроил настоящий праздник для своих болельщиков, разгромив челябинский «Трактор» со счётом 7:3.

С самого начала игры «снеговики» взяли инициативу в свои руки. Уже к началу решающего периода на табло горели впечатляющие 7:1 в пользу хозяев. Однако гости из Челябинска не сдались и сумели сократить отставание, забросив две шайбы до финальной сирены.

Ключевую роль в победе сыграли капитан Сергей Широков и Владимир Бутузов, которые не только задавали темп игры, но и вдохновляли команду на яркую атаку. Вратарь новосибирцев также продемонстрировал надёжность, отразив множество бросков.

Благодаря этой победе новосибирский клуб сохраняет шансы на успешное завершение регулярного чемпионата. Следующий матч «Сибири» состоится 24 января в Казани против «Ак Барса». Тренер новосибирцев отметил, что этот успех особенно значим после длительной серии поражений в противостояниях с челябинцами.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Сибирь#Победа#Трактор
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