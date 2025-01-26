ХК «Сибирь» разгромил «Трактор»: историческая победа в Новосибирске

С самого начала игры «снеговики» взяли инициативу в свои руки. Уже к началу решающего периода на табло горели впечатляющие 7:1 в пользу хозяев. Однако гости из Челябинска не сдались и сумели сократить отставание, забросив две шайбы до финальной сирены.