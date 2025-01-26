ХК «Сибирь» разгромил «Трактор»: историческая победа в Новосибирске

Posted 26 января, 09:09
Published 26 января, 09:09
Modified 26 января, 09:11
Updated 26 января, 09:11
С самого начала игры «снеговики» взяли инициативу в свои руки. Уже к началу решающего периода на табло горели впечатляющие 7:1 в пользу хозяев. Однако гости из Челябинска не сдались и сумели сократить отставание, забросив две шайбы до финальной сирены.
Ключевую роль в победе сыграли капитан Сергей Широков и Владимир Бутузов, которые не только задавали темп игры, но и вдохновляли команду на яркую атаку. Вратарь новосибирцев также продемонстрировал надёжность, отразив множество бросков.
Благодаря этой победе новосибирский клуб сохраняет шансы на успешное завершение регулярного чемпионата. Следующий матч «Сибири» состоится 24 января в Казани против «Ак Барса». Тренер новосибирцев отметил, что этот успех особенно значим после длительной серии поражений в противостояниях с челябинцами.