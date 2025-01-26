Как защититься от стаи бродячих собак: советы от новосибирских кинологов

Posted 26 января, 04:23
Published 26 января, 04:23
Modified 26 января, 04:25
Updated 26 января, 04:25
Ситуация с бродячими собаками в Новосибирской области стала крайне тревожной после трагического инцидента, когда стая собак насмерть загрызла женщину в Хилокском жилмассиве на улице Малыгина. Кинологи из «Центра по проблемам домашних животных Новосибирска» в разговоре с VN.ru напоминают, что первое правило безопасности при встрече с бездомными собаками — это отсутствие резких движений. Часто собаки подходят к людям просто из любопытства и, не почувствовав угрозы, уходят. Но если человек делает быстрые или агрессивные жесты, это может спровоцировать животное на нападение.
Если собака демонстрирует признаки агрессии — это может быть поднятая шерсть на холке, оскал или рычание — важно оставаться спокойным и не паниковать. В таких случаях можно попытаться отпугнуть собаку громким криком или сделать вид, что вы поднимаете что-то с земли. Это может смутить животное и заставить его отступить. Еще один важный совет — не дать себе окружить собаками. Бродячие животные часто нападают группами и могут попытаться подойти сзади, где человек более уязвим. Поэтому, если есть возможность, лучше прижаться к дереву или стене, чтобы защищать свою спину. Это также предотвратит неожиданные атаки.
Если нападение собак неизбежно, кинологи советуют использовать любые подручные предметы для защиты. Это могут быть сумки, зонты, палки, камни — все, что может создать барьер между вами и животными. Важно прикрывать уязвимые части тела, такие как лицо, шею и живот, и действовать уверенно. Кроме того, стоит помнить, что даже маленькие собаки могут быть опасными. Многим кажется, что маленькие питомцы не представляют угрозы, однако они могут проявлять агрессию, особенно если почувствуют угрозу для себя.
Ранее Atas.Info составил интерактивную карту с опасными местами в Новосибирске, где за последние годы происходили нападения бродячих животных на людей.