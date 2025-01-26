Как защититься от стаи бродячих собак: советы от новосибирских кинологов

Если собака демонстрирует признаки агрессии — это может быть поднятая шерсть на холке, оскал или рычание — важно оставаться спокойным и не паниковать. В таких случаях можно попытаться отпугнуть собаку громким криком или сделать вид, что вы поднимаете что-то с земли. Это может смутить животное и заставить его отступить. Еще один важный совет — не дать себе окружить собаками. Бродячие животные часто нападают группами и могут попытаться подойти сзади, где человек более уязвим. Поэтому, если есть возможность, лучше прижаться к дереву или стене, чтобы защищать свою спину. Это также предотвратит неожиданные атаки.