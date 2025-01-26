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Posted 26 января, 05:33

Published 26 января, 05:33

Modified 26 января, 05:35

Updated 26 января, 05:35

Интерьер квартиры

Квартиру с пестрым дизайном продают за 24,5 млн рублей

26 января 2025, 05:33
Фото: N1. Интерьер квартиры

В Новосибирске за 24,5 млн рублей продают пеструю квартиру

В Новосибирске выставили на продажу уникальную четырехкомнатную квартиру, расположенную на Галащука, 9.

В числе ее достоинств — современный яркий интерьер и простор, который достигается за счет больших окон и высоких потолков. Стоимость квартиры составляет 24,5 млн рублей. Эта квартира находится на 17-м этаже 20-этажного дома. Общая площадь квартиры — 148 квадратных метров, что дает достаточно пространства для семьи.

Как сообщают продавцы, это предложение идеально подходит для тех, кто ценит высокий уровень жизни и желает наслаждаться всем спектром удобств, которые предлагает район. В объявлении подчеркивается, что квартира предлагается к срочной продаже, что может стать хорошей возможностью для будущих владельцев приобрести недвижимость в этом элитном месте.

Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры. Фото: N1

Несмотря на то, что детали о втором уровне квартиры не раскрыты, из общего описания можно сделать вывод, что пространство здесь использовано максимально эффективно. Потолки высотой 2,7 метра позволяют создать ощущение свободы и легкости, что особенно важно для таких просторных помещений.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Квартира#Элитное жилье#Площадь#Дизайн#Интерьер
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