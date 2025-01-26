Квартиру с пестрым дизайном продают за 24,5 млн рублей

Как сообщают продавцы, это предложение идеально подходит для тех, кто ценит высокий уровень жизни и желает наслаждаться всем спектром удобств, которые предлагает район. В объявлении подчеркивается, что квартира предлагается к срочной продаже, что может стать хорошей возможностью для будущих владельцев приобрести недвижимость в этом элитном месте.