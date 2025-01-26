Могут проснуться уже завтра: новосибирцев предупредили о ранней активности клещей

Posted 26 января, 10:28
Published 26 января, 10:28
Modified 26 января, 10:30
Updated 26 января, 10:30
Изменения связывают с аномально тёплой и малоснежной зимой. Если в обычные годы активность клещей начинается в апреле, то в этом сезоне их появление возможно уже в марте, как это случилось в 2014 году.
Тёплые зимы создают благоприятные условия для раннего пробуждения этих паразитов. Сочетание температур выше нуля и появления проталин провоцируют ускорение их физиологических процессов. Однако, как напоминают специалисты, длина светового дня и другие факторы также играют роль: при неблагоприятных условиях клещи могут временно снижать активность.
Чтобы обезопасить себя, Роспотребнадзор рекомендует новосибирцам соблюдать меры предосторожности: носить плотную одежду, закрывающую открытые участки тела, использовать репелленты и внимательно осматривать себя после прогулок в природных зонах. Особое внимание стоит уделить посещению лесов и парков, где вероятность встречи с клещами наиболее высока. Знание и соблюдение этих простых правил помогут избежать неприятностей в ранний сезон активности кровососов.