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Posted 26 января, 10:28

Published 26 января, 10:28

Modified 26 января, 10:30

Updated 26 января, 10:30

Один клещ

Могут проснуться уже завтра: новосибирцев предупредили о ранней активности клещей

26 января 2025, 10:28
Фото: 1MI. Один клещ

Новосибирцев предупредили о ранней активности клещей

Весна 2025 года в Новосибирской области может ознаменоваться ранним пробуждением клещей, сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Изменения связывают с аномально тёплой и малоснежной зимой. Если в обычные годы активность клещей начинается в апреле, то в этом сезоне их появление возможно уже в марте, как это случилось в 2014 году.

Тёплые зимы создают благоприятные условия для раннего пробуждения этих паразитов. Сочетание температур выше нуля и появления проталин провоцируют ускорение их физиологических процессов. Однако, как напоминают специалисты, длина светового дня и другие факторы также играют роль: при неблагоприятных условиях клещи могут временно снижать активность.

Чтобы обезопасить себя, Роспотребнадзор рекомендует новосибирцам соблюдать меры предосторожности: носить плотную одежду, закрывающую открытые участки тела, использовать репелленты и внимательно осматривать себя после прогулок в природных зонах. Особое внимание стоит уделить посещению лесов и парков, где вероятность встречи с клещами наиболее высока. Знание и соблюдение этих простых правил помогут избежать неприятностей в ранний сезон активности кровососов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Роспотребнадзор#Парки#Леса#Клещи
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