Мощная магнитная буря уже накрыла Новосибирск — чего ожидать

Posted 26 января, 05:27
Published 26 января, 05:27
Modified 26 января, 05:29
Updated 26 января, 05:29
26 января жители региона будут ощущать последствия колебаний магнитного поля Земли, вызванных солнечной активностью. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили, что магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии, что приведет к повышенному уровню геомагнитных возмущений. Пик активности ожидается 25 января, когда буря достигнет уровня G1, что считается слабой и средней силой. Несмотря на это, даже такие магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Магнитные бури могут вызывать у некоторых людей головные боли, головокружения, слабость и проблемы с сном. Особенно чувствительны к этим изменениям люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронические больные. Специалисты рекомендуют в этот период избегать интенсивных физических нагрузок, чаще бывать на свежем воздухе и следить за своим состоянием. Важно поддерживать здоровый образ жизни, правильно питаться и, при необходимости, принимать лекарства, чтобы минимизировать влияние на здоровье.