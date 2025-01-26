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Posted 26 января, 05:27

Published 26 января, 05:27

Modified 26 января, 05:29

Updated 26 января, 05:29

Вспышки на солнце

Мощная магнитная буря уже накрыла Новосибирск — чего ожидать

26 января 2025, 05:27
Фото: Изображение Midjourney. Вспышки на солнце

Новосибирск накрыла мощная магнитная буря 26 января

В последние дни января жителей Новосибирска ожидают интенсивные магнитные бури, сообщают в лаборатории солнечной астрономии.

26 января жители региона будут ощущать последствия колебаний магнитного поля Земли, вызванных солнечной активностью. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили, что магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии, что приведет к повышенному уровню геомагнитных возмущений. Пик активности ожидается 25 января, когда буря достигнет уровня G1, что считается слабой и средней силой. Несмотря на это, даже такие магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

График магнитных бурь
График магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Магнитные бури могут вызывать у некоторых людей головные боли, головокружения, слабость и проблемы с сном. Особенно чувствительны к этим изменениям люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронические больные. Специалисты рекомендуют в этот период избегать интенсивных физических нагрузок, чаще бывать на свежем воздухе и следить за своим состоянием. Важно поддерживать здоровый образ жизни, правильно питаться и, при необходимости, принимать лекарства, чтобы минимизировать влияние на здоровье.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Здоровье#Магнитные бури#Солнечная активность#Метеозависимость
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