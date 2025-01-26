Мощная магнитная буря уже накрыла Новосибирск — чего ожидать

Магнитные бури могут вызывать у некоторых людей головные боли, головокружения, слабость и проблемы с сном. Особенно чувствительны к этим изменениям люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронические больные. Специалисты рекомендуют в этот период избегать интенсивных физических нагрузок, чаще бывать на свежем воздухе и следить за своим состоянием. Важно поддерживать здоровый образ жизни, правильно питаться и, при необходимости, принимать лекарства, чтобы минимизировать влияние на здоровье.