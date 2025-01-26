Можно ли вернуть деньги из-за постоянных сбоев «СберТройки» — инструкция

Posted 26 января, 08:04
Published 26 января, 08:04
Modified 26 января, 08:06
Updated 26 января, 08:06
22 января в Новосибирске пассажиры столкнулись с проблемами при оплате проезда по транспортным и социальным картам системы «СберТройка». В период с 6:00 до 14:00 проводились технические работы, которые вызвали перебои в обработке платежей, объяснили в компании. Это привело к ряду сбоев, включая двойные списания средств и невозможность использования карт. Жители города активно жаловались в социальных сетях на неудобства, создаваемые новой системой оплаты. Некоторые отмечали, что такие ситуации сильно подрывают доверие к оператору, особенно на фоне отмены старой, более удобной системы.
Несмотря на сложности, оператор системы оперативно начал возвращать средства пассажирам. Как сообщили в компании, деньги за проезд, ошибочно списанные в указанный период, возвращаются автоматически в течение трёх дней. Для тех, кто в этот день был вынужден оплачивать проезд наличными или банковской картой, предусмотрена компенсация. Для её получения нужно до 1 февраля обратиться в центры обслуживания с удостоверением личности, социальной картой и чеком об оплате. Такой подход, хотя и исправляет ситуацию, не избавляет систему от критики, ведь проблемы с транспортными картами уже стали систематическими.