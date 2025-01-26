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Posted 26 января, 08:04

Published 26 января, 08:04

Modified 26 января, 08:06

Updated 26 января, 08:06

Карта Тройка

Можно ли вернуть деньги из-за постоянных сбоев «СберТройки» — инструкция

26 января 2025, 08:04
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Карта Тройка

В Новосибирске из-за сбоя «СберТройки» пассажирам вернут деньги

Новосибирцам могут вернуть деньги за двойные списания во время сбоя в работе карты «СберТройка».

22 января в Новосибирске пассажиры столкнулись с проблемами при оплате проезда по транспортным и социальным картам системы «СберТройка». В период с 6:00 до 14:00 проводились технические работы, которые вызвали перебои в обработке платежей, объяснили в компании. Это привело к ряду сбоев, включая двойные списания средств и невозможность использования карт. Жители города активно жаловались в социальных сетях на неудобства, создаваемые новой системой оплаты. Некоторые отмечали, что такие ситуации сильно подрывают доверие к оператору, особенно на фоне отмены старой, более удобной системы.

Несмотря на сложности, оператор системы оперативно начал возвращать средства пассажирам. Как сообщили в компании, деньги за проезд, ошибочно списанные в указанный период, возвращаются автоматически в течение трёх дней. Для тех, кто в этот день был вынужден оплачивать проезд наличными или банковской картой, предусмотрена компенсация. Для её получения нужно до 1 февраля обратиться в центры обслуживания с удостоверением личности, социальной картой и чеком об оплате. Такой подход, хотя и исправляет ситуацию, не избавляет систему от критики, ведь проблемы с транспортными картами уже стали систематическими.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Компенсация#Критика#Проблемы#Оплата#Возврат денег#СберТройка
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