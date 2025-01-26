На пост мэра Бердска выдвинуты две кандидатуры

Posted 26 января, 05:04
Published 26 января, 05:04
Modified 26 января, 05:06
Updated 26 января, 05:06
Одним из претендентов является Вячеслав Бесхлебный, заместитель главы администрации Искитима, который также имеет большой опыт работы в образовательной сфере. Вячеслав Бесхлебный, родом из Новосибирска, занимал руководящие должности в школах Искитимского района и был депутатом местного совета. В 2022 году он достиг значительного успеха, став финалистом престижного конкурса «Флагманы образования», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». В его обязанности входит также курирование общественно-политической сферы в администрации Искитима.
Другим кандидатом стала Светлана Верстюк, педагог музыки в Лицее №7 города Бердска. Светлана Верстюк известна своей активной позицией в школьном коллективе и значительным вкладом в образовательный процесс.
Заявки на конкурс принимаются до 28 января, так что список кандидатов еще может быть дополнен. После проведения всех необходимых процедур, включая тайное голосование, новый мэр будет избран 13 февраля 2025 года.