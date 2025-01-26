На пост мэра Бердска выдвинуты две кандидатуры

Одним из претендентов является Вячеслав Бесхлебный, заместитель главы администрации Искитима, который также имеет большой опыт работы в образовательной сфере. Вячеслав Бесхлебный, родом из Новосибирска, занимал руководящие должности в школах Искитимского района и был депутатом местного совета. В 2022 году он достиг значительного успеха, став финалистом престижного конкурса «Флагманы образования», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». В его обязанности входит также курирование общественно-политической сферы в администрации Искитима.