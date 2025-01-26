Новосибирский ВК «Локомотив» вырвал победу у «Динамо-ЛО»

Posted 26 января, 07:21
Published 26 января, 07:21
Modified 26 января, 07:23
Updated 26 января, 07:23
Напряженная борьба завершилась победой сибиряков со счетом 3:2 в рамках 23-го тура PARI Суперлиги сезона 2024/2025. Игра началась неудачно для хозяев: в первых двух сетах команда Пламена Константинова оказалась в роли догоняющих, проиграв с одинаковым результатом 21:25. Однако «Локомотив» не сдался и взял инициативу в третьем и четвертом сетах, выиграв 25:17 и 29:27 соответственно. В напряженном тай-брейке новосибирцы вырвали победу 15:13, завершив матч с общим результатом 3:2.
Лучшим игроком встречи стал доигровщик Омар Курбанов, который набрал 23 очка, став лидером по результативности. Вклад в победу внесли и другие игроки команды: Раджаб — 14 очков, Ильяс Куркаев и Марко Ивович — по 11, Илья Казаченков — 10.
Этот успех укрепил позиции «Локомотива» в турнирной таблице, и теперь команда занимает второе место с 48 очками. «Динамо-ЛО» по-прежнему располагается на седьмой строчке с 38 очками. Следующий матч новосибирцы проведут 1 февраля против московского МГТУ. На данный момент «Локомотив» уверенно движется к плей-офф, и каждая игра становится решающей в борьбе за высокие места.