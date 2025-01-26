Новосибирский ВК «Локомотив» вырвал победу у «Динамо-ЛО»

Напряженная борьба завершилась победой сибиряков со счетом 3:2 в рамках 23-го тура PARI Суперлиги сезона 2024/2025. Игра началась неудачно для хозяев: в первых двух сетах команда Пламена Константинова оказалась в роли догоняющих, проиграв с одинаковым результатом 21:25. Однако «Локомотив» не сдался и взял инициативу в третьем и четвертом сетах, выиграв 25:17 и 29:27 соответственно. В напряженном тай-брейке новосибирцы вырвали победу 15:13, завершив матч с общим результатом 3:2.