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Posted 26 января, 07:21

Published 26 января, 07:21

Modified 26 января, 07:23

Updated 26 января, 07:23

«Локомотив» — «Динамо-ЛО»

Новосибирский ВК «Локомотив» вырвал победу у «Динамо-ЛО»

26 января 2025, 07:21
Фото: Александр Лукин. Воллейбольный клуб «Локомотив». «Локомотив» — «Динамо-ЛО»
25 января 2025 года на домашней площадке в Новосибирске состоялся драматичный матч между волейбольными командами «Локомотив» из Новосибирска и «Динамо-ЛО», завершившийся победок первого клуба.

Напряженная борьба завершилась победой сибиряков со счетом 3:2 в рамках 23-го тура PARI Суперлиги сезона 2024/2025. Игра началась неудачно для хозяев: в первых двух сетах команда Пламена Константинова оказалась в роли догоняющих, проиграв с одинаковым результатом 21:25. Однако «Локомотив» не сдался и взял инициативу в третьем и четвертом сетах, выиграв 25:17 и 29:27 соответственно. В напряженном тай-брейке новосибирцы вырвали победу 15:13, завершив матч с общим результатом 3:2.

Лучшим игроком встречи стал доигровщик Омар Курбанов, который набрал 23 очка, став лидером по результативности. Вклад в победу внесли и другие игроки команды: Раджаб — 14 очков, Ильяс Куркаев и Марко Ивович — по 11, Илья Казаченков — 10.

Этот успех укрепил позиции «Локомотива» в турнирной таблице, и теперь команда занимает второе место с 48 очками. «Динамо-ЛО» по-прежнему располагается на седьмой строчке с 38 очками. Следующий матч новосибирцы проведут 1 февраля против московского МГТУ. На данный момент «Локомотив» уверенно движется к плей-офф, и каждая игра становится решающей в борьбе за высокие места.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Победа#Волейбол#Локомотив
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