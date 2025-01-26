Пушистых котят-танцоров продают в Новосибирске

Эти милые короткохвостые питомцы появились на свет 11 ноября 2024 года, а переехать к новым хозяевам смогут в марте после прохождения всех обязательных процедур — прививок, чипирования и актировки. Объявление о продаже разместили на популярной платформе Avito, где указано, что стоимость одного котенка составляет 50 тысяч рублей, если он не предназначен для разведения. На данный момент к продаже доступен только один котенок по имени Фанданго — два других, Фокстрот и Фламенко, уже забронированы.