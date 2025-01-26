Пушистых котят-танцоров продают в Новосибирске

Posted 26 января, 02:48
Published 26 января, 02:48
Modified 26 января, 02:50
Updated 26 января, 02:50
Эти милые короткохвостые питомцы появились на свет 11 ноября 2024 года, а переехать к новым хозяевам смогут в марте после прохождения всех обязательных процедур — прививок, чипирования и актировки. Объявление о продаже разместили на популярной платформе Avito, где указано, что стоимость одного котенка составляет 50 тысяч рублей, если он не предназначен для разведения. На данный момент к продаже доступен только один котенок по имени Фанданго — два других, Фокстрот и Фламенко, уже забронированы.
По словам Ирины, представительницы питомника Krug Shamana, все котята отличаются прекрасным характером, дружелюбны и активны. Курильские бобтейлы — уникальная порода, выведенная на юге Курильских островов. Эти кошки славятся своими охотничьими инстинктами, неприхотливостью и отсутствием привычного «кошачьего запаха». Интересно, что они не только не боятся воды, но и считаются превосходными рыболовами.
Взрослые особи достигают 4–8 килограммов веса, а их компактный рост и короткий хвост придают им особую выразительность. Курильские бобтейлы прекрасно подходят для содержания в квартире благодаря своей активности и способности адаптироваться к разным условиям.