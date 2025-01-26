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Posted 26 января, 02:48

Published 26 января, 02:48

Modified 26 января, 02:50

Updated 26 января, 02:50

Курильский бобтейл

Пушистых котят-танцоров продают в Новосибирске

26 января 2025, 02:48
Фото: Avito. Курильский бобтейл

В Новосибирске продают редких котят породы курильский бобтейл

В Новосибирске продают котят породы курильский бобтейл, которых окрестили «танцорами», говорится на одном из популярных сайтов онлайн-объявлений.

Эти милые короткохвостые питомцы появились на свет 11 ноября 2024 года, а переехать к новым хозяевам смогут в марте после прохождения всех обязательных процедур — прививок, чипирования и актировки. Объявление о продаже разместили на популярной платформе Avito, где указано, что стоимость одного котенка составляет 50 тысяч рублей, если он не предназначен для разведения. На данный момент к продаже доступен только один котенок по имени Фанданго — два других, Фокстрот и Фламенко, уже забронированы.

По словам Ирины, представительницы питомника Krug Shamana, все котята отличаются прекрасным характером, дружелюбны и активны. Курильские бобтейлы — уникальная порода, выведенная на юге Курильских островов. Эти кошки славятся своими охотничьими инстинктами, неприхотливостью и отсутствием привычного «кошачьего запаха». Интересно, что они не только не боятся воды, но и считаются превосходными рыболовами.

Котята на продажу

Взрослые особи достигают 4–8 килограммов веса, а их компактный рост и короткий хвост придают им особую выразительность. Курильские бобтейлы прекрасно подходят для содержания в квартире благодаря своей активности и способности адаптироваться к разным условиям.

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