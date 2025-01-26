Сгорели 335 автомобилей: жуткие пожары в Новосибирской области в 2024 году

С наступлением сильных морозов риск возгорания транспортных средств значительно возрастает. За январь текущего года пожарные уже 27 раз выезжали на тушение горящих автомобилей. Один из случаев произошёл ночью 23 января на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. В результате пожара автомобиль полностью выгорел, огонь повредил ещё два стоящих рядом авто. Один человек получил ожоги и был госпитализирован.