Сгорели 335 автомобилей: жуткие пожары в Новосибирской области в 2024 году

Posted 26 января, 08:36
Published 26 января, 08:36
Modified 26 января, 08:38
Updated 26 января, 08:38
Причины пожаров, по информации ведомства, связаны с техническими неисправностями электрооборудования, нарушением правил пожарной безопасности при отогреве автомобилей и курением в салоне. Кроме того, отмечено, что использование кустарного оборудования для прогрева автомобилей часто приводит к возгораниям.
С наступлением сильных морозов риск возгорания транспортных средств значительно возрастает. За январь текущего года пожарные уже 27 раз выезжали на тушение горящих автомобилей. Один из случаев произошёл ночью 23 января на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. В результате пожара автомобиль полностью выгорел, огонь повредил ещё два стоящих рядом авто. Один человек получил ожоги и был госпитализирован.
Сотрудники МЧС напоминают, что для предотвращения возгорания важно соблюдать простые, но эффективные меры вроде контроля утечек и регулярной проверки транспортного средства. Если пожар всё же начался, необходимо немедленно позвонить по телефону 101 или 112; попытаться сбить пламя огнетушителем, песком, снегом или плотной тканью; не садиться в горящий автомобиль и не пытаться его завести; при невозможности справиться с огнём отойти на безопасное расстояние.