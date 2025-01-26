Сибиряк наловил рыбы на полмиллиона рублей — за это его наказали

В ходе расследования было выяснено, что 31 июля 2024 года рыбак, находясь на моторной лодке в водах реки Обь, с использованием запрещённого орудия лова — самосала с 140 крючками, незаконно выловил сибирского осетра и девять экземпляров стерляди. Эти виды рыб занесены в Красную книгу России, и их нелегальная добыча нанесла серьёзный ущерб водным биоресурсам, который оценили в 522 534 рубля.