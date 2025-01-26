Сибиряк наловил рыбы на полмиллиона рублей — за это его наказали

Posted 26 января, 07:42
Published 26 января, 07:42
Modified 26 января, 07:44
Updated 26 января, 07:44
В ходе расследования было выяснено, что 31 июля 2024 года рыбак, находясь на моторной лодке в водах реки Обь, с использованием запрещённого орудия лова — самосала с 140 крючками, незаконно выловил сибирского осетра и девять экземпляров стерляди. Эти виды рыб занесены в Красную книгу России, и их нелегальная добыча нанесла серьёзный ущерб водным биоресурсам, который оценили в 522 534 рубля.
Суд приговорил мужчину к 280 часам обязательных работ за совершённое правонарушение. Также с него взыскали 404 716 рублей в пользу государства в качестве возмещения ущерба. Ранее он уже частично компенсировал эту сумму, выплатив 117 800 рублей. Таким образом, помимо выполнения обязательных работ, браконьеру предстоит выплатить оставшуюся часть долга.