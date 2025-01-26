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Posted 26 января, 04:49

Published 26 января, 04:49

Modified 26 января, 04:51

Updated 26 января, 04:51

Самолет в небе

Собака спугнула самолет: «Боинг» не смог приземлиться в аэропорту

26 января 2025, 04:49
Фото: 1MI. Самолет в небе

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту из-за собаки

Летевший из Новосибирска «Боинг» не смог приземлиться в аэропорту Москвы.

19 января 2025 года произошел необычный инцидент в московском аэропорту Внуково — самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Новосибирска, не смог приземлиться с первого захода. Причиной этому стало неожиданное появление собаки на взлетно-посадочной полосе. Экипаж получил предупреждение от диспетчеров, сообщивших о присутствии животного на пути самолета. В результате пилоты были вынуждены принять решение уйти на второй круг и повторить попытку посадки.

Необычный случай стал поводом для беспокойства. Однако в данном случае ситуация не привела к трагедии. После того как собаку удалось устранить с полосы, самолет смог успешно приземлиться на второй попытке. В аэропорту сразу же проверили участок взлетно-посадочной полосы на наличие других возможных препятствий, а сотрудники службы безопасности провели необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

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