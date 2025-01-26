Собака спугнула самолет: «Боинг» не смог приземлиться в аэропорту

Необычный случай стал поводом для беспокойства. Однако в данном случае ситуация не привела к трагедии. После того как собаку удалось устранить с полосы, самолет смог успешно приземлиться на второй попытке. В аэропорту сразу же проверили участок взлетно-посадочной полосы на наличие других возможных препятствий, а сотрудники службы безопасности провели необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.