Собака спугнула самолет: «Боинг» не смог приземлиться в аэропорту

Posted 26 января, 04:49
Published 26 января, 04:49
Modified 26 января, 04:51
Updated 26 января, 04:51
19 января 2025 года произошел необычный инцидент в московском аэропорту Внуково — самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Новосибирска, не смог приземлиться с первого захода. Причиной этому стало неожиданное появление собаки на взлетно-посадочной полосе. Экипаж получил предупреждение от диспетчеров, сообщивших о присутствии животного на пути самолета. В результате пилоты были вынуждены принять решение уйти на второй круг и повторить попытку посадки.
Необычный случай стал поводом для беспокойства. Однако в данном случае ситуация не привела к трагедии. После того как собаку удалось устранить с полосы, самолет смог успешно приземлиться на второй попытке. В аэропорту сразу же проверили участок взлетно-посадочной полосы на наличие других возможных препятствий, а сотрудники службы безопасности провели необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.