Телевидения не будет — сигнал пропадет в Новосибирской области

К первому мультиплексу относятся такие популярные телеканалы, как Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Карусель» и «Матч!». Во второй мультиплекс включены «Муз-ТВ», ТНТ, «Домашний», СТС и другие. Технические работы будут в основном проводиться в утренние часы, однако их график может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. Эти мероприятия направлены на повышение качества сигнала и надежности вещания в дальнейшем. Жителям региона рекомендуют заранее подготовиться к возможным перерывам в трансляции.