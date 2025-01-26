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Posted 26 января, 02:57

Published 26 января, 02:57

Modified 26 января, 02:59

Updated 26 января, 02:59

Спутниковая тарелка

Телевидения не будет — сигнал пропадет в Новосибирской области

26 января 2025, 02:57
Фото: 1MI. Спутниковая тарелка

В Новосибирской области временно отключат телесигнал

С 27 января по 2 февраля жители Новосибирской области могут столкнуться с кратковременными перебоями теле- и радиовещания, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Временные неудобства обусловлены запланированными техническими работами на передающих станциях. Эти работы могут повлиять на трансляцию двух цифровых мультиплексов, РТРС-1 и РТРС-2, а также отдельных радиостанций.

К первому мультиплексу относятся такие популярные телеканалы, как Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Карусель» и «Матч!». Во второй мультиплекс включены «Муз-ТВ», ТНТ, «Домашний», СТС и другие. Технические работы будут в основном проводиться в утренние часы, однако их график может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. Эти мероприятия направлены на повышение качества сигнала и надежности вещания в дальнейшем. Жителям региона рекомендуют заранее подготовиться к возможным перерывам в трансляции.

Радио и телевидение отключат с 20 января — в чем причина
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Телевидение#Россия 1#Технические работы#Радиовещание#СТС#ТНТ#НТВ
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