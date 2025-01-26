Телевидения не будет — сигнал пропадет в Новосибирской области

Posted 26 января, 02:57
Published 26 января, 02:57
Modified 26 января, 02:59
Updated 26 января, 02:59
Временные неудобства обусловлены запланированными техническими работами на передающих станциях. Эти работы могут повлиять на трансляцию двух цифровых мультиплексов, РТРС-1 и РТРС-2, а также отдельных радиостанций.
К первому мультиплексу относятся такие популярные телеканалы, как Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Карусель» и «Матч!». Во второй мультиплекс включены «Муз-ТВ», ТНТ, «Домашний», СТС и другие. Технические работы будут в основном проводиться в утренние часы, однако их график может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. Эти мероприятия направлены на повышение качества сигнала и надежности вещания в дальнейшем. Жителям региона рекомендуют заранее подготовиться к возможным перерывам в трансляции.