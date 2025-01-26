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Posted 26 января, 04:39

Published 26 января, 04:39

Modified 26 января, 04:41

Updated 26 января, 04:41

Александр Черных

Теплосети в Новосибирске вынужден ремонтировать священнослужитель

26 января 2025, 04:39
Фото: СГК. Александр Черных
В Новосибирске один из работников теплосетей совмещает свою деятельность со службой в церкви.

Александр Черных работает слесарем в Новосибирских тепловых сетях и при этом служит священнослужителем. Родившись в Киргизии и получив образование газосварщика, он переехал в Новосибирск, где устроился в СГК. Однако его душа тянулась к служению, и, несмотря на отсутствие священников в его роду, он стал диаконом в церкви. Его рабочие будни проходят среди тепловых сетей, где он отвечает за осмотр и проверку коммуникаций, диагностику дефектов и подготовку объектов для ремонта.

Александр всегда находит время для духовных дел. Он обучает детей в воскресной школе и участвует в строительстве храмов, что приносит ему настоящее удовлетворение. В 2017 году он с отцом Игорем открыл воскресную школу в жилом комплексе «Матрёшкин двор», а позднее на благотворительные средства был построен храм Петра и Февронии Муромских.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Религия#Теплосети#СГК#Священнослужитель
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