Теплосети в Новосибирске вынужден ремонтировать священнослужитель

Александр Черных работает слесарем в Новосибирских тепловых сетях и при этом служит священнослужителем. Родившись в Киргизии и получив образование газосварщика, он переехал в Новосибирск, где устроился в СГК. Однако его душа тянулась к служению, и, несмотря на отсутствие священников в его роду, он стал диаконом в церкви. Его рабочие будни проходят среди тепловых сетей, где он отвечает за осмотр и проверку коммуникаций, диагностику дефектов и подготовку объектов для ремонта.