Теплосети в Новосибирске вынужден ремонтировать священнослужитель

Posted 26 января, 04:39
Published 26 января, 04:39
Modified 26 января, 04:41
Updated 26 января, 04:41
Александр Черных работает слесарем в Новосибирских тепловых сетях и при этом служит священнослужителем. Родившись в Киргизии и получив образование газосварщика, он переехал в Новосибирск, где устроился в СГК. Однако его душа тянулась к служению, и, несмотря на отсутствие священников в его роду, он стал диаконом в церкви. Его рабочие будни проходят среди тепловых сетей, где он отвечает за осмотр и проверку коммуникаций, диагностику дефектов и подготовку объектов для ремонта.
Александр всегда находит время для духовных дел. Он обучает детей в воскресной школе и участвует в строительстве храмов, что приносит ему настоящее удовлетворение. В 2017 году он с отцом Игорем открыл воскресную школу в жилом комплексе «Матрёшкин двор», а позднее на благотворительные средства был построен храм Петра и Февронии Муромских.