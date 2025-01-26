В Новосибирске 1 февраля открывается Музей космонавтики имени Кондратюка

Posted 26 января, 02:29
Published 26 января, 02:29
Modified 26 января, 02:31
Updated 26 января, 02:31
Именно здесь в период с 1927 по 1930 годы трудился Юрий Кондратюк, признанный одним из основателей мировой космонавтики. Его расчеты оптимальной траектории полета к Луне, позднее названной «трассой Кондратюка», были подтверждены и использованы в программе NASA «Аполлон».
Дом Кондратюка прошел масштабную реставрацию, благодаря которой здание приобрело исторический облик 1930-х годов. Реставраторы восстановили фасад с надписью «Акционерное общество Союзхлеб» и сохранили уникальные элементы архитектуры того времени. Здание музея также связано с инженерной деятельностью Кондратюка — в эти годы он проектировал и строил элеваторы, включая знаменитый «Мастодонт» в Камне-на-Оби, возведенный без единого гвоздя. В музее посетителей ждет четыре тематических выставочных зала:
Музей станет доступным для посетителей с 1 февраля и будет работать по следующему графику: среда — с 11:00 до 20:00; четверг–суббота — с 10:00 до 19:00; воскресенье — с 10:00 до 18:00. Понедельник и вторник — выходные дни. Адрес музея: ул. Советская, 64.