atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 02:29

Published 26 января, 02:29

Modified 26 января, 02:31

Updated 26 января, 02:31

Музей Кондратюка

В Новосибирске 1 февраля открывается Музей космонавтики имени Кондратюка

26 января 2025, 02:29
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Музей Кондратюка
1 февраля 2025 года в Новосибирске начнет работу Музей космонавтики, который разместится в знаменитом Доме Кондратюка на улице Советской.

Именно здесь в период с 1927 по 1930 годы трудился Юрий Кондратюк, признанный одним из основателей мировой космонавтики. Его расчеты оптимальной траектории полета к Луне, позднее названной «трассой Кондратюка», были подтверждены и использованы в программе NASA «Аполлон».

Дом Кондратюка прошел масштабную реставрацию, благодаря которой здание приобрело исторический облик 1930-х годов. Реставраторы восстановили фасад с надписью «Акционерное общество Союзхлеб» и сохранили уникальные элементы архитектуры того времени. Здание музея также связано с инженерной деятельностью Кондратюка — в эти годы он проектировал и строил элеваторы, включая знаменитый «Мастодонт» в Камне-на-Оби, возведенный без единого гвоздя. В музее посетителей ждет четыре тематических выставочных зала:

  • «Новосибирск космический», посвященный достижениям города в космической отрасли;
  • «Судьба Ю. В. Кондратюка», рассказывающий о его жизни и научной деятельности;
  • «Луна», представляющий исследования спутника Земли;
  • «Хлеб», связанный с земными проектами ученого, включая строительство зернохранилищ.

Музей станет доступным для посетителей с 1 февраля и будет работать по следующему графику: среда — с 11:00 до 20:00; четверг–суббота — с 10:00 до 19:00; воскресенье — с 10:00 до 18:00. Понедельник и вторник — выходные дни. Адрес музея: ул. Советская, 64.

Читайте также:
Сибирячка передала «привет» в космос — как у нее это получилосьПарад планет выстроится в небе над Новосибирском в декабреРедкое астрономическое явление: парад планет ожидается в январе
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Космос#NASA#Луна#Музей#Дом Кондратюка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика