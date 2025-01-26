В Новосибирске 1 февраля открывается Музей космонавтики имени Кондратюка

Дом Кондратюка прошел масштабную реставрацию, благодаря которой здание приобрело исторический облик 1930-х годов. Реставраторы восстановили фасад с надписью «Акционерное общество Союзхлеб» и сохранили уникальные элементы архитектуры того времени. Здание музея также связано с инженерной деятельностью Кондратюка — в эти годы он проектировал и строил элеваторы, включая знаменитый «Мастодонт» в Камне-на-Оби, возведенный без единого гвоздя. В музее посетителей ждет четыре тематических выставочных зала: