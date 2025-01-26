В Новосибирске арестовали имущество главы батутного центра, где пострадали 46 детей

Posted 26 января, 03:31
Published 26 января, 03:31
Modified 26 января, 03:33
Updated 26 января, 03:33
Травмы, полученные детьми на батутном комплексе и горке, стали результатом нарушений требований безопасности, считает следствие. Имущество, стоимость которого оценивается в 14 млн рублей, было арестовано на фоне расследования инцидентов, происходивших с 2021 по 2023 годы.
По версии правоохранительных органов, в батутном центре, который был основан в 2017 году, не соблюдали установленные правила безопасности, а также отсутствовали должные меры контроля со стороны персонала. Из-за этих факторов дети, возраст которых варьировался от 2 до 12 лет, получили травмы, включая переломы позвонков и ушибы. Эти происшествия стали причиной возбуждения уголовного дела, объем которого составляет 22 тома.
Семейно-развлекательный центр, создавший опасные условия для своих посетителей, вызвал общественное негодование. Следствие продолжает работать, чтобы установить все обстоятельства случившегося, а арест имущества директора стал первым шагом к возможному возмещению ущерба и наказанию виновных.