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Posted 26 января, 03:31

Published 26 января, 03:31

Modified 26 января, 03:33

Updated 26 января, 03:33

Батутный центр

В Новосибирске арестовали имущество главы батутного центра, где пострадали 46 детей

26 января 2025, 03:31
Фото: 1MI. Батутный центр
В Новосибирске в рамках уголовного дела арестовали имущество директора детского развлекательного центра, в котором пострадали 46 детей.

Травмы, полученные детьми на батутном комплексе и горке, стали результатом нарушений требований безопасности, считает следствие. Имущество, стоимость которого оценивается в 14 млн рублей, было арестовано на фоне расследования инцидентов, происходивших с 2021 по 2023 годы.

По версии правоохранительных органов, в батутном центре, который был основан в 2017 году, не соблюдали установленные правила безопасности, а также отсутствовали должные меры контроля со стороны персонала. Из-за этих факторов дети, возраст которых варьировался от 2 до 12 лет, получили травмы, включая переломы позвонков и ушибы. Эти происшествия стали причиной возбуждения уголовного дела, объем которого составляет 22 тома.

Семейно-развлекательный центр, создавший опасные условия для своих посетителей, вызвал общественное негодование. Следствие продолжает работать, чтобы установить все обстоятельства случившегося, а арест имущества директора стал первым шагом к возможному возмещению ущерба и наказанию виновных.

62 ребенка травмировались в батутном центре в Новосибирске — ответит директор
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Дети#Уголовное дело#Безопасность#Травмы#Батутный центр#Переломы
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