В Новосибирске арестовали имущество главы батутного центра, где пострадали 46 детей

По версии правоохранительных органов, в батутном центре, который был основан в 2017 году, не соблюдали установленные правила безопасности, а также отсутствовали должные меры контроля со стороны персонала. Из-за этих факторов дети, возраст которых варьировался от 2 до 12 лет, получили травмы, включая переломы позвонков и ушибы. Эти происшествия стали причиной возбуждения уголовного дела, объем которого составляет 22 тома.