В Новосибирске крупный пожар уничтожил два дома на улице Коминтерна

Инцидент был зафиксирован на улице Коминтерна, когда в 03:42 ночи поступило сообщение о возгорании. Пожар начался с кровли одного из домов, и, несмотря на усилия местных жителей и пожарных, огонь быстро распространился, охватив два соседних дома. Площадь горения составила 225 квадратных метров, и последствия были достаточно серьезными — огонь повредил как жилые дома, так и надворные постройки.