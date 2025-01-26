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Posted 26 января, 06:58

Published 26 января, 06:58

Modified 26 января, 07:00

Updated 26 января, 07:00

Пожар на улице Коминтерна

В Новосибирске крупный пожар уничтожил два дома на улице Коминтерна

26 января 2025, 06:58
Фото: АСТ-54. Пожар на улице Коминтерна
В ночь с 25 на 26 января 2025 года в Дзержинском районе Новосибирска произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели два частных дома.

Инцидент был зафиксирован на улице Коминтерна, когда в 03:42 ночи поступило сообщение о возгорании. Пожар начался с кровли одного из домов, и, несмотря на усилия местных жителей и пожарных, огонь быстро распространился, охватив два соседних дома. Площадь горения составила 225 квадратных метров, и последствия были достаточно серьезными — огонь повредил как жилые дома, так и надворные постройки.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. К счастью, все пять человек, находившиеся в домах, включая трех детей, смогли эвакуироваться самостоятельно из зданий до прибытия пожарных. Важно отметить, что никто не пострадал в результате инцидента.

Однако устранение огня оказалось довольно сложным из-за специфики строений. Дома находились под общей крышей, что способствовало быстрому распространению пламени. Дополнительные трудности возникли из-за наличия канистр с горючими веществами в гараже, что повышало риск взрывов и затрудняло тушение. Процесс ликвидации пожара длился около полутора часов, и открытое горение было полностью устранено к 5:25 утра. Для тушения пожара было задействовано 44 человека и 13 единиц техники. Причины возгорания пока не установлены.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Огонь#Возгорание
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