В Новосибирске крупный пожар уничтожил два дома на улице Коминтерна

Posted 26 января, 06:58
Published 26 января, 06:58
Modified 26 января, 07:00
Updated 26 января, 07:00
Инцидент был зафиксирован на улице Коминтерна, когда в 03:42 ночи поступило сообщение о возгорании. Пожар начался с кровли одного из домов, и, несмотря на усилия местных жителей и пожарных, огонь быстро распространился, охватив два соседних дома. Площадь горения составила 225 квадратных метров, и последствия были достаточно серьезными — огонь повредил как жилые дома, так и надворные постройки.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. К счастью, все пять человек, находившиеся в домах, включая трех детей, смогли эвакуироваться самостоятельно из зданий до прибытия пожарных. Важно отметить, что никто не пострадал в результате инцидента.
Однако устранение огня оказалось довольно сложным из-за специфики строений. Дома находились под общей крышей, что способствовало быстрому распространению пламени. Дополнительные трудности возникли из-за наличия канистр с горючими веществами в гараже, что повышало риск взрывов и затрудняло тушение. Процесс ликвидации пожара длился около полутора часов, и открытое горение было полностью устранено к 5:25 утра. Для тушения пожара было задействовано 44 человека и 13 единиц техники. Причины возгорания пока не установлены.