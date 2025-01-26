В Новосибирске на выходных массово ловят пьяных водителей

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение обернется уголовной ответственностью: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет, с запретом на управление транспортными средствами сроком до трех лет. Полицейские подчеркивают, что такие меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предотвращение трагических ситуаций на дорогах.