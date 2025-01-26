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Posted 26 января, 03:15

Published 26 января, 03:15

Modified 26 января, 03:17

Updated 26 января, 03:17

Юрий Дроздов

В Новосибирске ушел из жизни ветеран транспортной полиции Юрий Дроздов

26 января 2025, 03:15
Фото: УТ МВД РФ. Юрий Дроздов
25 января в Новосибирске ушел из жизни Юрий Иванович Дроздов, полковник милиции в отставке и бывший заместитель начальника Западно-Сибирского управления внутренних дел на транспорте (УВДТ).

Свои первые шаги в органах внутренних дел Юрий Дроздов сделал в должности инструктора по политико-воспитательной работе. За годы службы он прошел значительный профессиональный путь, став заместителем начальника Западно-Сибирского УВДТ и начальником подразделения по работе с личным составом. Благодаря своим знаниям, опыту и преданности делу, Юрий Иванович внес весомый вклад в формирование и укрепление кадрового потенциала транспортной полиции.

После выхода на пенсию в 2003 году Юрий Иванович не прекратил активную деятельность. С 2012 года он возглавлял Межрегиональный совет ветеранов, оставаясь верным принципам своей профессии. Даже в преклонные годы он активно участвовал в ветеранском движении, уделяя большое внимание наставничеству и воспитанию молодого поколения сотрудников полиции.

Ушел из жизни экс-глава Центрального района Новосибирска
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Ветеран#Память#Некролог#Транспортная полиция
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