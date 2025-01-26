В Новосибирске ушел из жизни ветеран транспортной полиции Юрий Дроздов

Posted 26 января, 03:15
Published 26 января, 03:15
Modified 26 января, 03:17
Updated 26 января, 03:17
Свои первые шаги в органах внутренних дел Юрий Дроздов сделал в должности инструктора по политико-воспитательной работе. За годы службы он прошел значительный профессиональный путь, став заместителем начальника Западно-Сибирского УВДТ и начальником подразделения по работе с личным составом. Благодаря своим знаниям, опыту и преданности делу, Юрий Иванович внес весомый вклад в формирование и укрепление кадрового потенциала транспортной полиции.
После выхода на пенсию в 2003 году Юрий Иванович не прекратил активную деятельность. С 2012 года он возглавлял Межрегиональный совет ветеранов, оставаясь верным принципам своей профессии. Даже в преклонные годы он активно участвовал в ветеранском движении, уделяя большое внимание наставничеству и воспитанию молодого поколения сотрудников полиции.