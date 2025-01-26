В Новосибирске ушел из жизни ветеран транспортной полиции Юрий Дроздов

После выхода на пенсию в 2003 году Юрий Иванович не прекратил активную деятельность. С 2012 года он возглавлял Межрегиональный совет ветеранов, оставаясь верным принципам своей профессии. Даже в преклонные годы он активно участвовал в ветеранском движении, уделяя большое внимание наставничеству и воспитанию молодого поколения сотрудников полиции.