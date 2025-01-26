В Новосибирский аэропорт Толмачево не смогли вовремя прилететь 3 рейса

Самая значительная задержка каснулась рейса из Улан-Удэ, который должен был приземлиться в Новосибирске в 6:30 утра, но его ожидаемое время прибытия перенесли на 12:10. Помимо этого, рейс из Новосибирска в Санью также опоздал. Он был запланирован на 10:45, однако прибыл на 20 минут позже.