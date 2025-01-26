В Новосибирский аэропорт Толмачево не смогли вовремя прилететь 3 рейса

Posted 26 января, 07:08
Published 26 января, 07:08
Modified 26 января, 07:10
Updated 26 января, 07:10
Самая значительная задержка каснулась рейса из Улан-Удэ, который должен был приземлиться в Новосибирске в 6:30 утра, но его ожидаемое время прибытия перенесли на 12:10. Помимо этого, рейс из Новосибирска в Санью также опоздал. Он был запланирован на 10:45, однако прибыл на 20 минут позже.
Задержка затронула также рейс из Владивостока. Он должен был прибыть в Новосибирск в 12:05, но его прибытие сдвинулось только в 13:40, то есть с опозданием на полтора часа.
Пока причины задержек не были официально озвучены. Как и в случае с другими задержками, авиакомпании часто ссылаются на погодные условия, технические проблемы или проблемы на воздушных маршрутах. Однако точная информация о причинах задержек будет доступна позже.