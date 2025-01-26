atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 07:08

Published 26 января, 07:08

Modified 26 января, 07:10

Updated 26 января, 07:10

Аэропрт Толмачево

В Новосибирский аэропорт Толмачево не смогли вовремя прилететь 3 рейса

26 января 2025, 07:08
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Аэропрт Толмачево
В воскресенье, 26 января сразу три рейса столкнулись с задержками в аэропорту Толмачево, следует из данных онлайн-табло.

Самая значительная задержка каснулась рейса из Улан-Удэ, который должен был приземлиться в Новосибирске в 6:30 утра, но его ожидаемое время прибытия перенесли на 12:10. Помимо этого, рейс из Новосибирска в Санью также опоздал. Он был запланирован на 10:45, однако прибыл на 20 минут позже.

Задержка затронула также рейс из Владивостока. Он должен был прибыть в Новосибирск в 12:05, но его прибытие сдвинулось только в 13:40, то есть с опозданием на полтора часа.

Пока причины задержек не были официально озвучены. Как и в случае с другими задержками, авиакомпании часто ссылаются на погодные условия, технические проблемы или проблемы на воздушных маршрутах. Однако точная информация о причинах задержек будет доступна позже.

Собака спугнула самолет: «Боинг» не смог приземлиться в аэропорту
Узнать подробнее
Читайте также:
Самолеты не могут долететь до Новосибирска — что происходитПрилет более 10 самолетов задерживается в НовосибирскеПрокуратура проверит несанкционированный полет самолета над Новосибирском
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Рейс#Задержки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика