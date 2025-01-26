Заряженная вода в Новосибирске — горожан предупреждают об отравленной жидкости

Posted 26 января, 09:15
Published 26 января, 09:15
Modified 26 января, 09:17
Updated 26 января, 09:17
Авторы сообщений утверждают, что вода опасна для жизни и якобы уже зафиксированы летальные случаи. Среди пересылаемых сообщений — аудиозаписи, в которых голос женщины предупреждает, что «в Россию поступила огромная партия отравленной минеральной воды, ее сейчас ищут и отслеживают». Заявления звучат пугающе, но они не имеют под собой никаких реальных оснований.
Похожие слухи уже появлялись летом 2024 года в других регионах России. Тогда они также вызвали волну беспокойства среди населения, однако Роспотребнадзор опроверг эти заявления, заявив, что случаев отравлений бутилированной водой не зафиксировано.
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заверили, что никаких экстренных обращений по поводу отравлений водой в регионе не поступало. Эксперты напоминают, что такие слухи — не что иное, как попытка посеять панику среди граждан. Роспотребнадзор напоминает, что для проверки подлинности продуктов, в том числе минеральной воды, можно использовать цифровую маркировку. Отсканировать код можно через мобильное приложение «Честный знак», чтобы убедиться в качестве и безопасности товара.