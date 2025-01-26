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Posted 26 января, 09:15

Published 26 января, 09:15

Modified 26 января, 09:17

Updated 26 января, 09:17

Бутилированная вода

Заряженная вода в Новосибирске — горожан предупреждают об отравленной жидкости

26 января 2025, 09:15
Фото: 1MI. Бутилированная вода

Новосибирцев пугают фейквыми сообщениями о якобы отравленной воде

В новосибирских чатах и мессенджерах начала активно распространяться информация о якобы завезенной в Россию партии отравленной минеральной воды.

Авторы сообщений утверждают, что вода опасна для жизни и якобы уже зафиксированы летальные случаи. Среди пересылаемых сообщений — аудиозаписи, в которых голос женщины предупреждает, что «в Россию поступила огромная партия отравленной минеральной воды, ее сейчас ищут и отслеживают». Заявления звучат пугающе, но они не имеют под собой никаких реальных оснований.

Похожие слухи уже появлялись летом 2024 года в других регионах России. Тогда они также вызвали волну беспокойства среди населения, однако Роспотребнадзор опроверг эти заявления, заявив, что случаев отравлений бутилированной водой не зафиксировано.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заверили, что никаких экстренных обращений по поводу отравлений водой в регионе не поступало. Эксперты напоминают, что такие слухи — не что иное, как попытка посеять панику среди граждан. Роспотребнадзор напоминает, что для проверки подлинности продуктов, в том числе минеральной воды, можно использовать цифровую маркировку. Отсканировать код можно через мобильное приложение «Честный знак», чтобы убедиться в качестве и безопасности товара.

Тревожная статистика: новосибирцы попадаются на уловки мошенников дважды
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Вода#Роспотребнадзор#Безопасность#Фейк#Слухи
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