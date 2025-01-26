Заряженная вода в Новосибирске — горожан предупреждают об отравленной жидкости

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заверили, что никаких экстренных обращений по поводу отравлений водой в регионе не поступало. Эксперты напоминают, что такие слухи — не что иное, как попытка посеять панику среди граждан. Роспотребнадзор напоминает, что для проверки подлинности продуктов, в том числе минеральной воды, можно использовать цифровую маркировку. Отсканировать код можно через мобильное приложение «Честный знак», чтобы убедиться в качестве и безопасности товара.