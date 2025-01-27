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Posted 27 января, 09:27

Published 27 января, 09:27

Modified 27 января, 09:29

Updated 27 января, 09:29

Смартфон в коробке

Авито и М. Видео тестируют услугу выкупа старых смартфонов

27 января 2025, 09:27
Фото: 1MI. Смартфон в коробке
Пользователи сервиса смогут без лишних трудностей продавать использованные гаджеты с помощью инструмента.

Платформа объявлений «Авито» совместно с сетью магазинов «М.Видео-Эльдорадо» объявила о партнерстве в выкупе смартфонов. Этот сервис предоставляет удобную альтернативу традиционной продаже устройств через частные объявления, упрощая процесс для пользователей.

Услуга работает следующим образом: владелец смартфона размещает объявление на «Авито», заполняет данные об устройстве, включая его состояние и характеристики, и получает предварительную оценку стоимости. Если оценка устраивает продавца, он может обратиться в ближайший магазин «М.Видео-Эльдорадо», где специалисты проводят финальную проверку устройства. После этого пользователь может мгновенно продать смартфон и получить деньги.

Как отмечают представители «Авито», интерес к продаже смартфонов через выкуп значительно увеличился. По итогам 2024 года число таких сделок выросло почти в шесть раз.

«Многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями. Поэтому мы продолжаем развивать такие программы, внедряя их в новые категории товаров, увеличивая количество городов присутствия и добавляя новых партнеров. Партнерство с таким крупным игроком рынка как М.Видео-Эльдорадо — важный шаг в развитии этих программ», — отметил руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито Павел Комаров.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что рынок восстановленной техники продолжает расти, а использование старых устройств — это не только экономически выгодно, но и экологично. На данный момент сервис тестируется в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В случае успешной реализации проекта, его планируют внедрить в других городах России. Новый подход к продаже смартфонов может стать шагом к более удобному и экологичному обращению с техникой, что отвечает запросам современного потребителя.

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