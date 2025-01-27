Авито и М. Видео тестируют услугу выкупа старых смартфонов

Представители «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что рынок восстановленной техники продолжает расти, а использование старых устройств — это не только экономически выгодно, но и экологично. На данный момент сервис тестируется в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В случае успешной реализации проекта, его планируют внедрить в других городах России. Новый подход к продаже смартфонов может стать шагом к более удобному и экологичному обращению с техникой, что отвечает запросам современного потребителя.