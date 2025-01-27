Банки принудительно списывают деньги на нужды СВО — правда или фейк

Для рядового пользователя использование этой ссылки внешне выглядит, как переход на банковский сайт. Однако, если внимательно посмотреть на адресную строку, можно заметить небольшие отличия в доменном имени от настоящей банковской страницы. Ссылка ведет на так называемый фишинговый сайт, который внешне является точной копией оригинала, но специально создан мошенниками. Именно они и станут получателями вашего логина и пароля, который потребуется ввести для входа в личный кабинет. А дальше велика вероятность, что злоумышленники воспользуются этой информацией для хищения всех денег клиента банка.