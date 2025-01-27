Банки принудительно списывают деньги на нужды СВО — правда или фейк

Posted 27 января, 08:43
Published 27 января, 08:43
Modified 27 января, 09:00
Updated 27 января, 09:00
В январе 2025 года жители Новосибирска и области стали получать письма якобы от имени крупных банков, в которых содержится уведомление о ежемесячном списании фиксированной суммы с личного счета для финансирования нужд специальной военной операции на Украине. Авторы сообщений ссылаются на некое постановление российского кабинета министров. И предупреждают, что от подобных трат можно отказаться, нужно лишь уведомить банк, перейдя по специальной ссылке.
Для рядового пользователя использование этой ссылки внешне выглядит, как переход на банковский сайт. Однако, если внимательно посмотреть на адресную строку, можно заметить небольшие отличия в доменном имени от настоящей банковской страницы. Ссылка ведет на так называемый фишинговый сайт, который внешне является точной копией оригинала, но специально создан мошенниками. Именно они и станут получателями вашего логина и пароля, который потребуется ввести для входа в личный кабинет. А дальше велика вероятность, что злоумышленники воспользуются этой информацией для хищения всех денег клиента банка.
Кроме того, после перехода по подобной ссылке на компьютер или смартфон может быть установлена программа-троян, написанная для хищения всей личной информации владельца.
В реальности, подчеркивают эксперты, никах «взносов на нужды СВО не существует».
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске арестовали подозреваемого в крупном мошенничестве с федеральными деньгами, выделенными на восстановление ДНР.