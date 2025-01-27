Бастрыкин заинтересовался травмами ребенка на горке в Новосибирске

По мнению возмущенного отца, аттракцион установлен без соблюдения необходимых нормативов, отсуствует требуемая документация, мужчине не удалось даже выяснить, кто и на каком основании смонтировал горку в общественном парке. Несмотря на его обращения в различные местные структуры, никто наказан не был.