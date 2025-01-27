Бастрыкин заинтересовался травмами ребенка на горке в Новосибирске

Posted 27 января, 03:23
Published 27 января, 03:23
Modified 27 января, 03:25
Updated 27 января, 03:25
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с травмированием ребенка на ледяной горке в Новосибирске. Глава ведомства отреагировал на обращение жителя города, в котором он рассказал о множественных травмах, полученных его сыном после посещения детской горки в Заельцовском парке.
По мнению возмущенного отца, аттракцион установлен без соблюдения необходимых нормативов, отсуствует требуемая документация, мужчине не удалось даже выяснить, кто и на каком основании смонтировал горку в общественном парке. Несмотря на его обращения в различные местные структуры, никто наказан не был.
После вмешательства Бастрыкины региональное управление Следственного комитета начало проверку инцидета, который произошел в январе текущего года, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее мы рассказывали о том, что за травму, полченную ребенком на горке в детском центре, суд постановил выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей.