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Posted 27 января, 03:23

Published 27 января, 03:23

Modified 27 января, 03:25

Updated 27 января, 03:25

У ребенка диагноситрованы многочисленные переломы

Бастрыкин заинтересовался травмами ребенка на горке в Новосибирске

27 января 2025, 03:23
Фото: 1MI. У ребенка диагноситрованы многочисленные переломы
Отец ребенка считает, что детский аттракцион был установлен с нарушением нормативов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с травмированием ребенка на ледяной горке в Новосибирске. Глава ведомства отреагировал на обращение жителя города, в котором он рассказал о множественных травмах, полученных его сыном после посещения детской горки в Заельцовском парке.

По мнению возмущенного отца, аттракцион установлен без соблюдения необходимых нормативов, отсуствует требуемая документация, мужчине не удалось даже выяснить, кто и на каком основании смонтировал горку в общественном парке. Несмотря на его обращения в различные местные структуры, никто наказан не был.

После вмешательства Бастрыкины региональное управление Следственного комитета начало проверку инцидета, который произошел в январе текущего года, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что за травму, полченную ребенком на горке в детском центре, суд постановил выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Травма#Горки#Александр Бастрыкин
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