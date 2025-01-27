Депутат Панферов покидает новосибирское Заксобрание

Напомним, депутатом Панферов является уже 20 лет. В последний раз избирался в 2020 году от округа №1. Как сообщается, проводить довыборы не будут, в связи с тем, что до выборов в Заксобрание НСО, которые пройдут в сентябре, осталось менее года.