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Posted 27 января, 09:56

Published 27 января, 09:56

Modified 27 января, 09:58

Updated 27 января, 09:58

Здание Заксобрания НСО

Депутат Панферов покидает новосибирское Заксобрание

27 января 2025, 09:56
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Здание Заксобрания НСО
Андрей Панферов может досрочно покинуть Заксобрание. Данный вопрос обсудят на заседании парламента.

В повестку заседания парламента вошел вопрос о досрочном сложении полномочий депутатом Андреем Панферовым. По сообщению «Ъ-Сибирь».

Заседание пройдет 30 января 2025 года.

Напомним, депутатом Панферов является уже 20 лет. В последний раз избирался в 2020 году от округа №1. Как сообщается, проводить довыборы не будут, в связи с тем, что до выборов в Заксобрание НСО, которые пройдут в сентябре, осталось менее года.

Ранее стали известны кандидаты на пост мэра Бердска.

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