Депутат Панферов покидает новосибирское Заксобрание

Posted 27 января, 09:56
Published 27 января, 09:56
Modified 27 января, 09:58
Updated 27 января, 09:58
В повестку заседания парламента вошел вопрос о досрочном сложении полномочий депутатом Андреем Панферовым. По сообщению «Ъ-Сибирь».
Заседание пройдет 30 января 2025 года.
Напомним, депутатом Панферов является уже 20 лет. В последний раз избирался в 2020 году от округа №1. Как сообщается, проводить довыборы не будут, в связи с тем, что до выборов в Заксобрание НСО, которые пройдут в сентябре, осталось менее года.
Ранее стали известны кандидаты на пост мэра Бердска.