Элитный коттедж с кинотеатром и зимним садом продают в Новосибирске за 22,5 млн

Posted 27 января, 00:46
Published 27 января, 00:46
Modified 27 января, 00:46
Updated 27 января, 00:46
В Новосибирске выставлен на продажу элитный коттедж площадью 684,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке в 10,4 сотки. Цена объекта — 22,5 миллиона рублей. Коттедж находится в Ленинском районе города.
Как пишет автор объявления, дом был построен в 2006 году с использованием качественных европейских материалов. Стены коттеджа выполнены по классической кирпичной технологии, ширина стен составляет 80 см. В отделке использованы ценные породы дерева, натуральный паркет и камень, говорится в объявлении. Особое внимание привлекают витражи ручной работы и кованая люстра в гостиной, якобы являющиеся авторскими произведениями.
Здание состоит из двух этажей. Первый этаж площадью включает просторную прихожую, зал, кухню-столовую, кабинет, зимний сад и туалет. На втором этаже расположены спальня, детская комната, гардеробная и санузел. Из спальни имеется выход на большую террасу. В подвальном помещении размещены кинозал, бильярдная, винный погреб, сауна с бассейном, спортивный зал, бойлерная и подсобные помещения. Цокольный этаж включает котельную и дополнительные подсобные комнаты.
Коттедж оснащён всеми центральными коммуникациями: газоснабжением, водоснабжением и канализацией. Для владельцев, имеющих автомобили, предусмотрен гараж на два автомобиля.