Элитный коттедж с кинотеатром и зимним садом продают в Новосибирске за 22,5 млн

Здание состоит из двух этажей. Первый этаж площадью включает просторную прихожую, зал, кухню-столовую, кабинет, зимний сад и туалет. На втором этаже расположены спальня, детская комната, гардеробная и санузел. Из спальни имеется выход на большую террасу. В подвальном помещении размещены кинозал, бильярдная, винный погреб, сауна с бассейном, спортивный зал, бойлерная и подсобные помещения. Цокольный этаж включает котельную и дополнительные подсобные комнаты.