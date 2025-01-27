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Posted 27 января, 00:46

Published 27 января, 00:46

Modified 27 января, 00:46

Updated 27 января, 00:46

Дом в Новосибирске

Элитный коттедж с кинотеатром и зимним садом продают в Новосибирске за 22,5 млн

27 января 2025, 00:46
Фото: Авито. Дом в Новосибирске

В Новосибирске за 22,5 млн рублей продают коттедж с собтвенным кинотеатром

В Новосибирске выставлен на продажу роскошный коттедж со всеми удобствами, его оценили в 22,5 млн рублей, о чем свидетельствуют данные из онлайн-объявления на популярном портале.

В Новосибирске выставлен на продажу элитный коттедж площадью 684,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке в 10,4 сотки. Цена объекта — 22,5 миллиона рублей. Коттедж находится в Ленинском районе города.

Как пишет автор объявления, дом был построен в 2006 году с использованием качественных европейских материалов. Стены коттеджа выполнены по классической кирпичной технологии, ширина стен составляет 80 см. В отделке использованы ценные породы дерева, натуральный паркет и камень, говорится в объявлении. Особое внимание привлекают витражи ручной работы и кованая люстра в гостиной, якобы являющиеся авторскими произведениями.

Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома
Дизайн дома. Фото: Авито

Здание состоит из двух этажей. Первый этаж площадью включает просторную прихожую, зал, кухню-столовую, кабинет, зимний сад и туалет. На втором этаже расположены спальня, детская комната, гардеробная и санузел. Из спальни имеется выход на большую террасу. В подвальном помещении размещены кинозал, бильярдная, винный погреб, сауна с бассейном, спортивный зал, бойлерная и подсобные помещения. Цокольный этаж включает котельную и дополнительные подсобные комнаты.

Коттедж оснащён всеми центральными коммуникациями: газоснабжением, водоснабжением и канализацией. Для владельцев, имеющих автомобили, предусмотрен гараж на два автомобиля.

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