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Posted 27 января, 11:23

Published 27 января, 11:23

Modified 27 января, 11:49

Updated 27 января, 11:49

Служба в армии

Россиян хотят массово призывать в армию — кто пойдет в первых рядах

27 января 2025, 11:23
Фото: 1MI. Служба в армии

Жителей Новосибирска хотят массово призывать в армию

В Правительстве поддержали законопроект, согласно которому начнут призывать военнообязанных граждан, которые не были призваны ранее по каким-либо причинам.

Законопроект был разработан по инициативе главы комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым. Разрабатывается внесение правок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Инициативу поддержали в Правительстве РФ.

Документ предусматривает то, что мужчин, которые должны были пройти срочную военную службу, однако по каким-то причинам не были призваны, будут отправлять в армию в течении года, после того, как было принято соответствующее решение. Жители Новосибирска и области — не исключение.

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