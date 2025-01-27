Россиян хотят массово призывать в армию — кто пойдет в первых рядах

Posted 27 января, 11:23
Published 27 января, 11:23
Modified 27 января, 11:49
Updated 27 января, 11:49
Законопроект был разработан по инициативе главы комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым. Разрабатывается внесение правок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Инициативу поддержали в Правительстве РФ.
Документ предусматривает то, что мужчин, которые должны были пройти срочную военную службу, однако по каким-то причинам не были призваны, будут отправлять в армию в течении года, после того, как было принято соответствующее решение. Жители Новосибирска и области — не исключение.
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