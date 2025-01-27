Хай-тек усадьба с хаммамом и камином продают за 130 млн рублей — смотрим его изнутри

На первом этаже дома находится просторная парадная зона, объединяющая обеденную, гостиную и каминную. Также здесь предусмотрена отдельная комната для гостей и приватный СПА-комплекс, включающий бассейн, сауну и уютную комнату отдыха с настоящим дровяным камином. Из каждого помещения этого уровня предусмотрен выход на террасу, ведущую к обширному участку земли площадью 48 соток, окруженному природой.