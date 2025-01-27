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Posted 27 января, 11:47

Published 27 января, 11:47

Modified 27 января, 11:47

Updated 27 января, 11:47

Вид на особняк

Хай-тек усадьба с хаммамом и камином продают за 130 млн рублей — смотрим его изнутри

27 января 2025, 11:47
Фото: Авито. Вид на особняк

Под Новосибирском за 130 млн рублей продают хай-тек усадьбу с хаммамом и камином

Под Новосибирском в дачном поселке Мочище выставлен на продажу современный особняк площадью 550 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, следует из объявления на специализированном онлайн-портале.

Усадьба расположена в коттеджном поселке «Лесная поляна», окруженном густым лесом, всего в 13 километрах от Краснояровского шоссе. Цена дома составляет 130 миллионов рублей. Проект усадьбы основан на концепции современной интерпретации русской усадьбы, сообщает автор объявления.

«В основe лежит любовь к природе. Благодаря панорамным окнам, всё внутреннее пространство дома становится наполнено впечатляющим объемом, светом, воздухом, пейзажем. При проектировании дома очень важным пожеланием было то, чтобы каждая комната имела свой вид на лесную зону. В любой части дома чувствуется прямое уединение с природой, а благодаря авторским предметам искусства это чувство и теплота ощущается еще острее», — говорит собственник.

На первом этаже дома находится просторная парадная зона, объединяющая обеденную, гостиную и каминную. Также здесь предусмотрена отдельная комната для гостей и приватный СПА-комплекс, включающий бассейн, сауну и уютную комнату отдыха с настоящим дровяным камином. Из каждого помещения этого уровня предусмотрен выход на террасу, ведущую к обширному участку земли площадью 48 соток, окруженному природой.

Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома. Фото: Авито

Второй этаж дома спроектирован таким образом, чтобы создать комфортное разделение на зоны. Мастер-зона включает изысканную спальню с панорамными окнами, просторную гардеробную и ванную комнату с прекрасным видом на природу. Семейная часть дома предназначена для трех детских комнат, функционального кабинета, прачечной и общего санузла, обеспечивая все необходимое для жизни и работы.

Создатели проекта подчеркивают, что этот дом идеально подойдет для молодой семьи, которая стремится к гармонии стиля, уюта и тесной связи с природой. Коттеджный поселок «Лесная поляна», где расположена усадьба, находится в Заельцовском районе Новосибирской области и славится своим спокойствием, чистым воздухом и близостью к лесу.

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