Как бесплатно и без экзаменов получить образование, не тратя по 100 т. р

Обращая внимание на изменения в сфере труда и смотря в будущее, тесно связанное с интернетом, при поддержке государства были разработаны специальные программы, позволяющие освоить актуальную профессию, имеющую спрос. Человек может пройти бесплатные дистанционные курсы или получить очное обучение, чтобы в дальнейшем стать частью штатной команды или работать на самого себя. Рассказываем, как это можно сделать по национальному проекту «Демография».