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Posted 27 января, 06:57

Published 27 января, 06:57

Modified 27 января, 07:02

Updated 27 января, 07:02

Образование от государства по национальному проекту «Содействие занятости»

Как бесплатно и без экзаменов получить образование, не тратя по 100 т. р

27 января 2025, 06:57
Фото: 1MI. Образование от государства по национальному проекту «Содействие занятости»
Вопрос получения образования стоит остро как среди выпускников школ, так и для безработных граждан или мам в декрете. Получить профессию юриста или менеджера — стало проще. Для жителей Новосибирска в 2025 году доступно бесплатное обучение от государства с выдачей диплома или сертификата.

Обращая внимание на изменения в сфере труда и смотря в будущее, тесно связанное с интернетом, при поддержке государства были разработаны специальные программы, позволяющие освоить актуальную профессию, имеющую спрос. Человек может пройти бесплатные дистанционные курсы или получить очное обучение, чтобы в дальнейшем стать частью штатной команды или работать на самого себя. Рассказываем, как это можно сделать по национальному проекту «Демография».

Переобучение по нацпроекту «Содействие занятости» в 2025 году

В рамках проекта по поддержанию россиян в вопросах трудоустройства была создана программа «Демография», которая представляет собой сервис помощи в устройстве на работу.

На нем представлены как платные курсы для получения новой профессии или повышения квалификации, например от известных учебно-образовательных центров, так и бесплатные. Последние доступны в рамках программы «Содействие занятости» («Кадры») и реализуются на базе регионального занятости населения Новосибирской области.

В 2025 году изменилась процедура подачи заявки на бесплатное обучение.

Сначала необходимо выбрать учебную программу на сайте, а потом подтвердить свое решение в личном кабинете «Работа России», куда необходимо зайти и авторизоваться с помощью Госуслуг. Там же необходимо загрузить фото документов, необходимых для подтверждения льготной категории. После предварительного этапа отбора с заявителем свяжутся по указанным контактам.

Количество часов, место и время курсов будет зависеть от того, какая выбрана профессия. В большинстве осваиваемых специализаций обучение проходит дистанционно. Например, для обучения на маркетолога будут предложены двухмесячные онлайн-курсы, по прохождению которых необходимо сдать экзамен. На руки выдается сертификат об образовании, который станет важным документом для устройства на новую работу.

Национальный проект помощи россиянам в трудоустройстве и получении образования
Национальный проект помощи россиянам в трудоустройстве и получении образования. Фото: 1MI

Профессии для переобучения

Программы обучения могут меняться и расширяться, в зависимости от их востребованности. На данный момент в список актуальных профессий входят:

  • Специалист по госзакупкам
  • Менеджер-маркетолог
  • 1С программист
  • Web-программист
  • Тестировщик ПО
  • Кадровый учет
  • Специалист по логистике
  • Управляющий рестораном
  • Бухгалтер
  • Специалист по маркетплейсам
  • Таргетолог и специалист по SMM
  • Интернет-маркетинг
  • Контент-менеджер социальных сетей
  • Семейных психолог
  • Педагогика дошкольного образования
  • Графический дизайнер
  • Юриспруденция

Важно! Принять участие в программе можно только один раз, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору специализации. Если ученик будет отчислен за пропуск занятий или низкую успеваемость, он теряет право на бесплатное обучение

Дистанционное образование от центра занятости по национальной программе «Содействие занятости»
Дистанционное образование от центра занятости по национальной программе «Содействие занятости». Фото: 1MI

Кому доступно обучение по нацпроекту «Содействие занятости»

Для того, чтобы заявка прошла одобрение необходимо принадлежать одной из нескольких категорий граждан:

  • родители в декрете до 3 лет;
  • безработные женщины, имеющие ребенка-дошкольника;
  • граждане до 35 лет с дипломом о школьном образовании;
  • инвалиды;
  • безработные, вставшие на учет в центр занятости населением;
  • иные граждане.

Программа рассчитана на 2021–2025 гг. и имеет определенное количество квот для каждой категории граждан, поэтому подавать заявку лучше всего в первых месяцах нового года.

Документы для оформления

Заявка на обучение за счет государства подается дистанционно на сайте «Работа», после чего специалисты связываются с заявителем по телефону или электронной почте. Для полного пакета документов, помимо паспорта и диплома, необходимо предоставить доказательства, свидетельствующие о льготной категории. Например, для женщин в декрете понадобиться копия приказа о нахождение в отпуске по уходу за ребенком, который выдает отдел кадров.

Особенности программы для самозанятых граждан

Если гражданин уже давно работает сам на себя в качестве самозанятого, но хочет освоить новую профессию, этот статус является препятствием в одобрении заявки. Однако, при окончании обучения одним из условий договора является обязательное трудоустройство, например, переход на «Налог на профессиональный доход», открытие ИП или оформление трудового договора с работодателем.

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