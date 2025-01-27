«Кинули не только студентов»: на скандальный Urban University ополчились учителя

Корреспондент Atas.Info пытался связаться с представителями университета, позвонив по всем номерам, указанным на официальном сайте учебного учреждения, — ни по одному номеру трубку никто не взял. На самом сайте университета менеджер не ответил. Наш журналист также попытался зарегистрироваться в качестве ученика, но, несмотря на обещание, на почту ему ничего не прислали, хотя пообещали отправить первый бесплатный урок.