«Кинули не только студентов»: на скандальный Urban University ополчились учителя

Posted 27 января, 09:28
Published 27 января, 09:28
Modified 27 января, 09:30
Updated 27 января, 09:30
Скандал вокруг онлайн-университета Urban University продолжает набирать обороты. Пока студенты борются за возврат своих денег, не менее серьезные проблемы испытывают и преподаватели учреждения, с которыми, по их словам, были заключены договоры ГПХ. Преподаватели и менеджеры, начавшие оказывать услуги организации с энтузиазмом и надеждой на стабильный заработок, теперь оказались в долгах из-за многомесячных задержек выплат.
Сын читательницы atas.info Натальи оказывает услуги для Urban University. Эту организацию он выбрал лишь в качестве неофициальной подработки.
«Он студент, решил подработать, чтоб семье помочь. А теперь — все, получается. Надежды даже нет, что им заплатят», — рассказывает женщина.
По ее словам, якобы невыплата гонораров тянется с ноября 2024 года. Молодой преподаватель работал в ночное время, вел онлайн-занятия по московскому времени и тщательно готовился к урокам. Сейчас долг перед ним, утверждает сибирячка, составляет почти 70 тысяч рублей.
«Знаю, как сын работал: вел онлайн-уроки, от и до, как положено. Работал по московскому времени, спать к утру ложился. Надо и правда до президента дойти, чтоб Бастрыкин взял это на контроль, а то получается — учеников обманули, преподавателей обманули, а с организации взятки глядки», — комментирует Наталья.
Другие люди, оказывающие услуги для Urban University, делятся своими историями в социальных сетях. В их сообщениях повторяется одна и та же история: руководство университета обещает расплатиться за оказанные услуги «завтра», но ничего не меняется. Некоторые из преподавателей якобы не получили деньги ни за ноябрь, ни за декабрь.
«Работала в компании с сентября. Сначала все нравилось, пусть поведение руководства и оставляло желать лучшего, но „зарплату“ платили вовремя. А потом все изменилось. Сказка закончилась: деньги задерживают уже два месяца, конкретных сроков выплат никто назвать не может», — делится одна из исполнительниц Диана.
«Кинули не только студентов. Жаль, что „сотрудники“ пока боятся видимо писать негативные отзывы. В компании вы числитесь как самозанятый, никакого ТК РФ тут нет, компания выплачивает вам деньги по факту выполнения „работы“ (проекта). Есть окладная и бонусная части. В вакансии обещают платить оклад в 70 тысяч и бонусы. По факту, оклад будет 20 тысяч. Бонусы выплачиваются каждую неделю и зависят от того, выполнил ты план или нет. Да, компания обманывает с порога своих кандидатов. Кстати, есть интересный момент о том, каким людям вы будете продавать курсы по IT за 200 тысяч: это будут люди, пришедшие с рекламы о бесплатном обучении в IT! Вот и закрывайте план как хотите. Важный момент заключается в том, что „сотрудники“ не видят деньги уже с октября месяца. Руководство переносит выплаты каждую неделю. Сейчас идут массовые увольнения, поэтому вакансии в отдел продаж закроются нескоро. Неизвестно, выплатят нам эти деньги вообще или нет», — отозвалась об Urban University Алина.
Преподаватели Urban University, многие из которых преподают удаленно из разных регионов России, объединились в группы, чтобы бороться за свои права. Как стало известно, как минимум 190 человек подали коллективные заявления в прокуратуру и МВД Татарстана.
По словам учащихся и преподавателей, руководство университета продолжает давать стандартные объяснения — гонорары скоро выплатят, идет реорганизация процесса обучения. Однако, как стало известно корреспонденту «Татар Информ» Кириллу Гумирову, организаця якобы может быть на грани банкротства. Корреспондент попытался проникнуть в университет, но его не пропустила охрана. В разговоре с прессой начальник службы безопасности сообщил, что компания «распродает имущество», включая офисы и машины, чтобы расплатиться по долгам.
По данным СПАРК, Urban University компания с высокими рисками. В 2023 году она отчиталась о доходах в 3,5 млн рубдей и расходах 30,7 млн рублей. В итоге чистая прибыль составила -27,5 млн. Компания числится как микропредприятие с одним штатным сотрудником. Есть несколькозавершенных исполнительных производств, среди которых — наложение ареста на имущество.
Корреспондент Atas.Info пытался связаться с представителями университета, позвонив по всем номерам, указанным на официальном сайте учебного учреждения, — ни по одному номеру трубку никто не взял. На самом сайте университета менеджер не ответил. Наш журналист также попытался зарегистрироваться в качестве ученика, но, несмотря на обещание, на почту ему ничего не прислали, хотя пообещали отправить первый бесплатный урок.
На данный момент исполнители и студенты Urban University планируют обратиться к президенту и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы привлечь внимание к ситуации. Редакция Atas.Info направила официальные запросы в прокуратуру и трудовую инспекцию Республики Татарстан, чтобы прояснить ситуацию.