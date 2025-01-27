Крупнейший в Сибири инфекционный госпиталь открыли под Новосибирском

Posted 27 января, 05:59
Published 27 января, 05:59
Modified 27 января, 06:01
Updated 27 января, 06:01
В пригороде Новосибирска, в поселке Садовый, начал работу новый инфекционный госпиталь. Сейчас в его палатах размещены 186 пациентов, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий. Всего же стационар рассчитан на одновременное пребывание 504 больных. Медицинское учреждение состоит из 21 корпуса и стало крупнейшей больницей инфекционного профиля на территории Сибирского федерального округа.
Госпиталь построен в рамках государственно-частного партнерства, соглашение о котором быдло заключено региональным правительством и холдингом «К1». По первоначальным планам, строительные работы должны были быть завершены в 2022 году. Но сроки сдачи неоднократно переносили, ссылаясь на необходимость внесения изменений в проект, а стоимость строительства выросла с 5 до 16 миллиардов рублей.
Постепенно в Садовый будут переведен весь персонал городской инфекционной больницы №1, которая расположена в центре Новосибирска, на улице Семьи Шамшиных. Эту территорию планируется отдать под застройку.