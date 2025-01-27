Крупнейший в Сибири инфекционный госпиталь открыли под Новосибирском

Госпиталь построен в рамках государственно-частного партнерства, соглашение о котором быдло заключено региональным правительством и холдингом «К1». По первоначальным планам, строительные работы должны были быть завершены в 2022 году. Но сроки сдачи неоднократно переносили, ссылаясь на необходимость внесения изменений в проект, а стоимость строительства выросла с 5 до 16 миллиардов рублей.