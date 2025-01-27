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Posted 27 января, 04:46

Published 27 января, 04:46

Modified 27 января, 04:52

Updated 27 января, 04:52

Постройку привели в порядок летом 2024 года

Мозаичную остановку в новосибирском Академгородке могут признать памятником

27 января 2025, 04:46
Фото: vk.com/academburo. Постройку привели в порядок летом 2024 года
Ранее артефакт времен СССР отмыли от грязи и множества объявлений местные активисты, которые пообещали и далее следить за состоянием необычной постройки.

Специалисты Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области проводят работы по определению историко-культурной ценности остановочного павильона, отделанного мозаикой, который расположен на проспекте Строителей в Академгородке. Как следует из материалов центра, с которыми ознакомился корреспондент Atas.Info, эксперты провели встречу с автором павильона, почетным архитектором России, Сергеем Григорьевым. Художник в своей мастерской рассказал об уникальной технологии, которую он сам придумал и использовал для того, чтобы спустя 40 с лишним лет мозаика не осыпалась, несмотря на сильные перепады температур.

В конце августа 2024 года группа энтузиастов очистила мозаичные стены павильона от грязи и привлекла внимание горожан к одному из немногих сохранившихся подобных советских артефактов.

Всего в городе осталось только три таких конструкции. Мозаичный павильон на улице Мира в рамках масштабной реконструкции трамвайных путей в прошлом года планировалось снести. Однако его удалось отстоять благодаря общественному резонансу. Власти пообещали устранить существующие дефекты в его конструкции. Еще одна конструкция находится в районе Краснообска, заброшена и не используется по первоначальному назначению. Но ее пообещали сохранить и реставрировать представители одного из строительных компаний, ведущих застройку микрорайона.

Кроме обследования остановки в Академгородке, специалисты изучают и остановочный комплекс на площади Сибиряков-Гвардейцев, построенный в 50-е годы прошлого века в стиле сталинского ампира. У него тоже есть шанс получить статус объекта культурного наследия.

Мозаику «Мир» в Речкуновском санатории под Новосибирском не признали памятником
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#Артем Шершнев#Новосибирск#Культурное наследие#Остановка#Мозаика#Исследование
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