Мозаичную остановку в новосибирском Академгородке могут признать памятником

Всего в городе осталось только три таких конструкции. Мозаичный павильон на улице Мира в рамках масштабной реконструкции трамвайных путей в прошлом года планировалось снести. Однако его удалось отстоять благодаря общественному резонансу. Власти пообещали устранить существующие дефекты в его конструкции. Еще одна конструкция находится в районе Краснообска, заброшена и не используется по первоначальному назначению. Но ее пообещали сохранить и реставрировать представители одного из строительных компаний, ведущих застройку микрорайона.