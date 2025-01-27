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Posted 27 января, 11:15

Published 27 января, 11:15

Modified 27 января, 11:53

Updated 27 января, 11:53

просмотр кино

«Не просто гопник»: новосибирский режиссер объяснил почему Юрий Борисов получит Оскар

27 января 2025, 11:15
Фото: 1MI. просмотр кино

Новосибирский режиссер объяснил, почему Юрий Борисов должен получить Оскар

Новосибирский режиссер объяснил, почему Юрий Борисов заслужил свою награду за роль в фильме «Анора» и как его номинация поможет мировому признанию российского кинематографа.

Своей реакцией на номинацию Борисова на «Оскар-2025» режиссер Роман Медведев поделился с «Om1». Режиссер считает, что внимание к актеру привлекла в первую очередь безукоризненная и профессиональная игра, многослойность и глубина его персонажа. Не менее важным стал контекст фильма, проблемы, понятные зрителям со всего мира.

Как отмечает Медведев, свою роль сыграли и репутация Юрия Борисова, как одного из наиболее востребованных в России актеров, и грамотная кампания, продвигающая кинокартину, которая и привлекла внимание к профессионализму исполнителей.

«Он не просто гопник, разбивающий витрины, но и человек, которому хочется сопереживать. Его взгляд в финальной сцене — это взгляд режиссёра на историю, на судьбу Аноры», — отметил Медведев.

Как отмечает режиссер, номинация российской звезды на премию «Оскара» открывает для нас новые горизонты в киноиндустрии.

Ранее стало известно, какие спортивные мероприятия пройдут в Новосибирске в ближайшее время.

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