«Не просто гопник»: новосибирский режиссер объяснил почему Юрий Борисов получит Оскар

Posted 27 января, 11:15
Published 27 января, 11:15
Modified 27 января, 11:53
Updated 27 января, 11:53
Своей реакцией на номинацию Борисова на «Оскар-2025» режиссер Роман Медведев поделился с «Om1». Режиссер считает, что внимание к актеру привлекла в первую очередь безукоризненная и профессиональная игра, многослойность и глубина его персонажа. Не менее важным стал контекст фильма, проблемы, понятные зрителям со всего мира.
Как отмечает Медведев, свою роль сыграли и репутация Юрия Борисова, как одного из наиболее востребованных в России актеров, и грамотная кампания, продвигающая кинокартину, которая и привлекла внимание к профессионализму исполнителей.
«Он не просто гопник, разбивающий витрины, но и человек, которому хочется сопереживать. Его взгляд в финальной сцене — это взгляд режиссёра на историю, на судьбу Аноры», — отметил Медведев.
Как отмечает режиссер, номинация российской звезды на премию «Оскара» открывает для нас новые горизонты в киноиндустрии.
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