«Не просто гопник»: новосибирский режиссер объяснил почему Юрий Борисов получит Оскар

Своей реакцией на номинацию Борисова на «Оскар-2025» режиссер Роман Медведев поделился с «Om1». Режиссер считает, что внимание к актеру привлекла в первую очередь безукоризненная и профессиональная игра, многослойность и глубина его персонажа. Не менее важным стал контекст фильма, проблемы, понятные зрителям со всего мира.