Небывалое тепло придет в Новосибирск в последнюю неделю января

К пятнице морозы усилятся, и температура днём упадёт до -14 градусов, а ночью достигнет -18. Как и Gismeteo, Яндекс акцентирует внимание на сильных снегопадах в воскресенье, которые станут самыми интенсивными за всю неделю. Также стоит отметить облачную погоду на протяжении почти всей недели, с единственным «просветом» в четверг, когда прогнозируют переменную облачность.