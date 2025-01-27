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Posted 27 января, 00:22

Published 27 января, 00:22

Modified 27 января, 00:22

Updated 27 января, 00:22

Велосипед в снегу

Небывалое тепло придет в Новосибирск в последнюю неделю января

27 января 2025, 00:22
Фото: 1MI. Велосипед в снегу

В Новосибирске потеплеет до -8 градусов в последнюю неделю января

В последнюю неделю января в Новосибирской области сильные морозы сменятся теплой погодой и снегопадами, о чем свидетельствуют данные разных погодных сервисов.

Прогноз погоды в Новосибирске от Гидрометцентра России

По прогнозам Гидрометцентра, неделю начнёт довольно мягкая для января погода. Уже в понедельник, 27 января, температура поднимется до -12 градусов, а ночью составит -13. Во вторник и среду днём столбик термометра застынет на отметке -11 градусов, но ночи станут заметно холоднее — до -19.

Теплее всего будет в пятницу, когда днём ожидается до -8 градусов, однако затем вновь похолодает до -11 градусов в субботу. Основные снегопады, по версии Гидрометцентра, придутся на вторую половину недели, при этом ветер останется слабым, до 3 метров в секунду.

Гидрометцентр России
Гидрометцентр России. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске от Gismeteo

Gismeteo даёт более «жёсткий» сценарий погоды. В понедельник днём ожидается до -11 градусов, а ночью температура опустится до -16. Уже во вторник станет чуть теплее: -10 градусов днём и -11 ночью.

Однако особое внимание стоит обратить на обильные снегопады, которые начнутся со вторника и станут ещё интенсивнее к выходным. В воскресенье 2 февраля синоптики предсказывают сильный снегопад с температурой около -9 градусов. Интересно, что самым холодным днём недели Gismeteo называет субботу, когда температура упадёт до -16 градусов днём и -20 ночью. Ветер обещают ощутимый — до 9 метров в секунду.

Gismeteo
Gismeteo. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске от Яндекс.Погоды

По данным Яндекс.Погоды, неделя начнётся с лёгкого снегопада. В понедельник температура составит -10 градусов как днём, так и ночью. К среде обещают потепление до -8 градусов, хотя ночные температуры останутся на уровне -11.

К пятнице морозы усилятся, и температура днём упадёт до -14 градусов, а ночью достигнет -18. Как и Gismeteo, Яндекс акцентирует внимание на сильных снегопадах в воскресенье, которые станут самыми интенсивными за всю неделю. Также стоит отметить облачную погоду на протяжении почти всей недели, с единственным «просветом» в четверг, когда прогнозируют переменную облачность.

Яндекс.Погода
Яндекс.Погода. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске от WorldWeather

WorldWeather предлагает самый сдержанный прогноз, исключая серьёзные осадки. В понедельник ожидается -14 градусов днём и -17 ночью. До четверга температура будет постепенно повышаться: до -12 градусов во вторник и -10 в четверг.

Однако к пятнице морозы вернутся — до -17 днём и -14 ночью, а суббота станет самой холодной за неделю с температурой -17 градусов днём и -18 ночью. Интересно, что сервис предсказывает отсутствие значительных осадков на протяжении всей недели, кроме незначительных снегопадов в субботу.

WorldWeather
WorldWeather. Фото: скриншот

Хотя основные тенденции — постепенное похолодание к выходным и облачная погода — совпадают, различия между сервисами очевидны. Если Гидрометцентр и WorldWeather склонны прогнозировать мягкие морозы и минимальные осадки, то Gismeteo и Яндекс.Погода делают акцент на обильных снегопадах, особенно в воскресенье 2 февраля.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Температура#Морозы#Гидрометцентр#Январь#Снегопады
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