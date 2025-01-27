Новосибирская область вошла в десятку регионов России по финансированию нацпроектов

Объем стартового финансирования нацпроектов в 2025 году составляет более 30 миллиардов рублей, добавил губернатор, призвав максимально строго относиться к подрядчикам и проектировщикам, которые рискуют не справиться со взятыми на себя обязательствами. Глава региона также подчеркнул, что муниципалитеты, которые не справляются с реализацией нацпроектов, будут исключаться из выполняемых по ним программ как минимум на год, пока все незавершённые работы не будут закончены.