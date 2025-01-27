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Posted 27 января, 07:37

Published 27 января, 07:37

Modified 27 января, 07:39

Updated 27 января, 07:39

Андрей Травников подвел итоги реализации нацпроектов в регионе

Новосибирская область вошла в десятку регионов России по финансированию нацпроектов

27 января 2025, 07:37
Фото: nso.ru. Андрей Травников подвел итоги реализации нацпроектов в регионе
Более 110 млрд рублей привлечено из федерального бюджета в рамках реализации нацпроектов в Новосибирской области за последние шесть лет, сообщил губернатор Травников.

В понедельник, 27 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги реализации нацпроектов в регионе и обозначил новые задачи.

«Наши приоритеты не меняются: задача — максимально входить во все федеральные проекты и программы. Считаю, что с этой задачей мы справились — вошли в десятку субъектов Российской Федерации по объему финансирования национальных проектов. Общий объем — более 230 миллиардов рублей. Напомню, это средний размер годового бюджета нашего региона. И на вопрос, есть ли у нас бюджет развития, можно сказать — практически каждый пятый рубль, за прошедшие годы, это бюджет развития», — подчеркнул глава региона.

Объем стартового финансирования нацпроектов в 2025 году составляет более 30 миллиардов рублей, добавил губернатор, призвав максимально строго относиться к подрядчикам и проектировщикам, которые рискуют не справиться со взятыми на себя обязательствами. Глава региона также подчеркнул, что муниципалитеты, которые не справляются с реализацией нацпроектов, будут исключаться из выполняемых по ним программ как минимум на год, пока все незавершённые работы не будут закончены.

Согласно данным министерства экономического развития Новосибирской области, с 2019 по 2024 год в регионе в рамках нацпроектов «Образование, „Демография“, „Здравоохранение“ создано 40 детских садов на 7 415 мест, 14 школ на 12 650 мест, 9 первичных сосудистых отделений, 16 центров амбулаторной онкологической помощи, 135 фельдшерско-акушерских пунктов, охвачены все муниципальные районы Новосибирской области.

Средства нацпроекта «Культура» позволили создать в Новосибирской области 25 модельных библиотек, 11 детских школ искусств, 7 виртуальных концертных залов. Завершена реконструкция Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, капитально отремонтировано здание театра «Глобус».

Более 1700 км автомобильных дорог на всей территории области отремонтировано в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По национальному проекту «Жилье и городская среда» построено и реконструировано 14 объектов водоподготовки и водоснабжения, благоустроено 422 общественных пространства, 664 дворовых территорий.

Следующий этап реализации национальных проектов — 2025–2030 год. Новосибирская область принимает участие в 12 новых нацпроектах, за исключением тех, что реализуются через федеральные институты напрямую.

Более 60 тысяч новых мест допобразования открыто в регионе в рамках нацпроекта
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