Новосибирский певец Митя Фомин шокировал фанатов своим заявлением о Сибири

Posted 27 января, 10:49
Published 27 января, 10:49
Modified 27 января, 10:51
Updated 27 января, 10:51
В прошлом выпуске звездная команда потерпела поражение. В наказание они должны суметь выжить без воды. Павел Воля предложил членам команды одно ведро питьевой воды за каждую минуту, проведенную в ледяной ванне.
Фомин сначала отказался принять вызов. Он заявил, что не любит холод, ведь ему хватило «жизни в Сибири»:
«Я холод не особо люблю, не знаю, кто его любит. Половину жизни прожил в Сибири и, как я люблю говорить, „снега мне в жизни хватило, холода тоже“.
Вызов принял спортсмен Павел Мамаев. Уже по его примеру Митя неохотно окунулся в ванну. Ранее новосибирец гораздо более охотно согласился вылить на себя ведро помоев.
На испытание согласилась и певица Ольга Серябкина. Общими усилиями члены команды набрали семь минут и получили недельный запас воды.
В конце выпуска стало известно о том, что Евгений Довлетшин хочет перейти в другую команду или отдать свою победу на малых испытаниях сопернице Надежде Сысоевой. Причиной этому Довлетшин назвал сложившиеся коалиции.
Что будет с участниками дальше — узнаем 2 февраля в 18.30 на ТНТ (16+).