atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 10:49

Published 27 января, 10:49

Modified 27 января, 10:51

Updated 27 января, 10:51

Митя Фомин

Новосибирский певец Митя Фомин шокировал фанатов своим заявлением о Сибири

27 января 2025, 10:49
Фото: «Выжить в Самарканде», ТНТ. Митя Фомин
Сейчас знаменитость из Новосибирска принимает участие в съемках шоу «Выжить в Самарканде». В последнем выпуске Фомин сделал странное заявление о том, как живется в Сибири.

В прошлом выпуске звездная команда потерпела поражение. В наказание они должны суметь выжить без воды. Павел Воля предложил членам команды одно ведро питьевой воды за каждую минуту, проведенную в ледяной ванне.

Фомин сначала отказался принять вызов. Он заявил, что не любит холод, ведь ему хватило «жизни в Сибири»:

«Я холод не особо люблю, не знаю, кто его любит. Половину жизни прожил в Сибири и, как я люблю говорить, „снега мне в жизни хватило, холода тоже“.

Вызов принял спортсмен Павел Мамаев. Уже по его примеру Митя неохотно окунулся в ванну. Ранее новосибирец гораздо более охотно согласился вылить на себя ведро помоев.

На испытание согласилась и певица Ольга Серябкина. Общими усилиями члены команды набрали семь минут и получили недельный запас воды.

В конце выпуска стало известно о том, что Евгений Довлетшин хочет перейти в другую команду или отдать свою победу на малых испытаниях сопернице Надежде Сысоевой. Причиной этому Довлетшин назвал сложившиеся коалиции.

Что будет с участниками дальше — узнаем 2 февраля в 18.30 на ТНТ (16+).

Мастшабные сбои: что происходит с телевидением в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Певец из Новосибирска вылил на себя ведро помоевОколо 70 миллионов рублей заплатят участники обмана Ларисы ДолинойСупруг Блиновской приехал в суд с СВО: что выяснилось по делу «королевы марафонов»
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Звезды#ТВ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика