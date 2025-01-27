Новосибирцев приглашают в сообщество коллекционеров современного искусства

Заявки на участие в проект от Сибирского института развития креативных индустрий и Ассоциации галерей принимаются от жителей Новосибирской, Иркутской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Стать частью Сообщества коллекционеров можно, даже если интерес пока ограничивается посещением выставок или прослушиванием подкастов на арт-тему и нет опыта в коллекционировании. Для участия необходимо подать заявку по ссылке. Старт программы уже 29 января. Участие бесплатное.