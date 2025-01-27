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Posted 27 января, 09:54

Published 27 января, 09:54

Modified 27 января, 09:56

Updated 27 января, 09:56

Новосибирцев приглашают в сообщество коллекционеров Сибири для изучения современного искусства

Новосибирцев приглашают в сообщество коллекционеров современного искусства

27 января 2025, 09:54
Фото: © АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий». Новосибирцев приглашают в сообщество коллекционеров Сибири для изучения современного искусства
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29 января в регионах Сибири стартует проект «Сообщество коллекционеров». Он объединяет любителей искусства из разных городов и с разным уровнем подготовки. Его реализуют Сибирский институт развития креативных индустрий и Ассоциация галерей из Москвы. Набор желающих еще идет.
Соообщество коллекционеров Сибири — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получают знания от экспертов в арт-сфере
Соообщество коллекционеров Сибири — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получают знания от экспертов в арт-сфере
Соообщество коллекционеров Сибири — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получают знания от экспертов в арт-сфере
Соообщество коллекционеров Сибири — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получают знания от экспертов в арт-сфере
Соообщество коллекционеров Сибири — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получают знания от экспертов в арт-сфере. Фото: © АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий»

Сообщество коллекционеров Сибири — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получают знания от экспертов в арт-сфере. Проект для тех, кому интересно разбираться в современном искусстве, кому нужна компания, чтобы ходить в галереи и обсуждать увиденное. В программе сделан акцент на общении, практике, обмене опытом и новых знакомствах.

Лучше понимать искусство участникам помогут вебинары, советы опытных коллекционеров, арт-бранчи и мастер-классы в мастерских художников. Такой подход дает объемное представление об арт-сфере и структурирует знания. Среди тем, которые предстоит изучить: как смотреть выставки и развивать насмотренность, этика покупки современного искусства, как находить самородков в коллекцию, как провести самостоятельную оценку предмета искусства.

Заявки на участие в проект от Сибирского института развития креативных индустрий и Ассоциации галерей принимаются от жителей Новосибирской, Иркутской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Стать частью Сообщества коллекционеров можно, даже если интерес пока ограничивается посещением выставок или прослушиванием подкастов на арт-тему и нет опыта в коллекционировании. Для участия необходимо подать заявку по ссылке. Старт программы уже 29 января. Участие бесплатное.

Напомним, что Сибирский институт развития креативных индустрий — это уникальный институт поддержки и продвижения креативного бизнеса. Задача организации — развивать креативное предпринимательство Красноярского края, подключая разные ведомства и творческие силы огромного региона для реализации масштабных проектов. Благодаря такой слаженной работе в 2024 году Красноярский края получил премию Russian Creative Awards.

Современное искусство — одна из креативных индустрий, которую развивает организация. В регионе уже реализовали ряд проектов для формирования местного арт-рынка: открытие галереи, образовательные форматы для художников и для коллекционеров, ярмарка и премия современного искусства. Проект «Сообщество коллекционеров Сибири» запущен для расширения географии и поиска новых покупателей искусства в соседних городах.

Фото: © АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий»
#Новосибирск
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