Новосибирцев приглашают в сообщество коллекционеров современного искусства

Posted 27 января, 09:54
Published 27 января, 09:54
Modified 27 января, 09:56
Updated 27 января, 09:56
Сообщество коллекционеров Сибири — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получают знания от экспертов в арт-сфере. Проект для тех, кому интересно разбираться в современном искусстве, кому нужна компания, чтобы ходить в галереи и обсуждать увиденное. В программе сделан акцент на общении, практике, обмене опытом и новых знакомствах.
Лучше понимать искусство участникам помогут вебинары, советы опытных коллекционеров, арт-бранчи и мастер-классы в мастерских художников. Такой подход дает объемное представление об арт-сфере и структурирует знания. Среди тем, которые предстоит изучить: как смотреть выставки и развивать насмотренность, этика покупки современного искусства, как находить самородков в коллекцию, как провести самостоятельную оценку предмета искусства.
Заявки на участие в проект от Сибирского института развития креативных индустрий и Ассоциации галерей принимаются от жителей Новосибирской, Иркутской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Стать частью Сообщества коллекционеров можно, даже если интерес пока ограничивается посещением выставок или прослушиванием подкастов на арт-тему и нет опыта в коллекционировании. Для участия необходимо подать заявку по ссылке. Старт программы уже 29 января. Участие бесплатное.
Напомним, что Сибирский институт развития креативных индустрий — это уникальный институт поддержки и продвижения креативного бизнеса. Задача организации — развивать креативное предпринимательство Красноярского края, подключая разные ведомства и творческие силы огромного региона для реализации масштабных проектов. Благодаря такой слаженной работе в 2024 году Красноярский края получил премию Russian Creative Awards.
Современное искусство — одна из креативных индустрий, которую развивает организация. В регионе уже реализовали ряд проектов для формирования местного арт-рынка: открытие галереи, образовательные форматы для художников и для коллекционеров, ярмарка и премия современного искусства. Проект «Сообщество коллекционеров Сибири» запущен для расширения географии и поиска новых покупателей искусства в соседних городах.