Партия «Новые люди» создала в Новосибирске площадку для начинающих исполнителей

Posted 27 января, 07:16
Published 27 января, 07:16
Modified 27 января, 08:13
Updated 27 января, 08:13
Одни исполнители уже давно радуют новосибирцев своим творчеством, для других это выступление стало дебютным.
«Наш проект помогает собрать сообщество уличных артистов. Не только музыкантов и певцов, но также танцоров, чтецов, стендаперов и многих-многих других. Летом для них организуют открытые площадки в самых популярных местах отдыха новосибирцев. Например, в сентябре мы проводили большой концерт на набережной. Весной вернёмся к такому формату, а зимой решили сделать акцент на акустических квартирниках. Ждём на них всех, кто хочет выступить или насладиться музыкой», — говорит руководитель проекта «Голос города» в Новосибирской области Агния Савиных.
Идея проекта «Голоса города» родилась несколько лет назад в Томске. Теперь площадки, на которых могут выступить начинающие исполнители, появились в десятках городов России, в том числе Новосибирске.
«Облик города — это не только уникальная архитектура или современные музеи и театры. Есть ещё уличная культура, которая долгое время развивалась сама по себе. Молодые таланты не всегда знают, как заявить о себе. Но при этом они настоящие профессионалы, чьё творчество точно будет востребовано, сделает Новосибирск более ярким и интересным городом. Мы создали „Голос города“, чтобы отыскать таких артистов и создать сообщество, которое поможет им развиваться и радовать новосибирцев», — рассказывает депутат заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.
Узнать больше о проекте, о местах и времени будущих концертов, а также записаться на вступление можно на страничке «Голоса города»: vk.com/voice_of_town_54