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Posted 27 января, 06:51

Published 27 января, 06:51

Modified 27 января, 06:53

Updated 27 января, 06:53

Ветеран на параде 9 мая

Пенсионеры получат дополнительную выплату — кому и сколько положено

27 января 2025, 06:51
Фото: Павел Мирошников. atas.info. Ветеран на параде 9 мая

В Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны получат единоразовую выплату

К 80-летию Победы ветераны, прожвающие в Новосибирске, получат единовременную выплату от муниципалитета, узнал atas.info.

В 2025 году Новосибирск готовится отметить знаменательную дату — 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В рамках поддержки ветеранов, городская администрация выделила средства на единовременные выплаты. Ветеранам будут предоставлены выплаты из городского бюджета. Размер единовременной помощи составляет:

  • 20 000 рублей — для участников боевых действий, инвалидов войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», лиц с детской инвалидностью, связанной с военными действиями, и не вступивших в повторный брак вдов военнослужащих, погибших в годы войны. Также эту сумму получат бывшие узники концлагерей и тюрем.
  • 5 000 рублей — для лиц, проработавших в тылу не менее шести месяцев (за исключением оккупированных территорий), и награжденных орденами или медалями СССР за трудовые подвиги.
«За счет средств городского бюджета реализуется ряд дополнительных мер социальной поддержки данной категории граждан. Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны оказывается в соответствии с муниципальной программой „Социальная поддержка населения и укрепление общественного здоровья в городе Новосибирске“ на 2025–2030 годы», — сообщили atas.info в мэрии Новосибирска.

По данным мэрии, на начало 2025 года в городе проживают 1 752 ветерана Великой Отечественной войны. Из них труженики тыла — 1 450 человек, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — 117 человек, блокадники — 118 человек, участники боевых действий — 78 человек.

Напомним, ранее Владимир Путин утвердил единоразовую выплату для всех ветеранов Великой Отечественной войны в 80 тысяч рублей. Таким образом новосибирские участники боевых действий получат 100 000 рублей. Отметим, что с 1 января 2024 года в Новосибирской области также утвердили новую ежемесячную выплату для ветеранов труда в 525 рублей 90 копеек. Дополнительные 58 рублей 69 копеек также можно получить при отказе от льготного проездного в электричках региона. Финансирование программы обеспечивает правительство Новосибирской области.

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#Алина Гурицкая#Общество#Эксклюзив#Новосибирск#Пенсионеры#Ветераны#Владимир Путин#Великая Отечественная война#Социальная поддержка#Выплаты и пособия
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