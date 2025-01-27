Пенсионеры получат дополнительную выплату — кому и сколько положено

Posted 27 января, 06:51
Published 27 января, 06:51
Modified 27 января, 06:53
Updated 27 января, 06:53
В 2025 году Новосибирск готовится отметить знаменательную дату — 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В рамках поддержки ветеранов, городская администрация выделила средства на единовременные выплаты. Ветеранам будут предоставлены выплаты из городского бюджета. Размер единовременной помощи составляет:
«За счет средств городского бюджета реализуется ряд дополнительных мер социальной поддержки данной категории граждан. Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны оказывается в соответствии с муниципальной программой „Социальная поддержка населения и укрепление общественного здоровья в городе Новосибирске“ на 2025–2030 годы», — сообщили atas.info в мэрии Новосибирска.
По данным мэрии, на начало 2025 года в городе проживают 1 752 ветерана Великой Отечественной войны. Из них труженики тыла — 1 450 человек, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — 117 человек, блокадники — 118 человек, участники боевых действий — 78 человек.
Напомним, ранее Владимир Путин утвердил единоразовую выплату для всех ветеранов Великой Отечественной войны в 80 тысяч рублей. Таким образом новосибирские участники боевых действий получат 100 000 рублей. Отметим, что с 1 января 2024 года в Новосибирской области также утвердили новую ежемесячную выплату для ветеранов труда в 525 рублей 90 копеек. Дополнительные 58 рублей 69 копеек также можно получить при отказе от льготного проездного в электричках региона. Финансирование программы обеспечивает правительство Новосибирской области.