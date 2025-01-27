Пенсионеры получат дополнительную выплату — кому и сколько положено

Напомним, ранее Владимир Путин утвердил единоразовую выплату для всех ветеранов Великой Отечественной войны в 80 тысяч рублей. Таким образом новосибирские участники боевых действий получат 100 000 рублей. Отметим, что с 1 января 2024 года в Новосибирской области также утвердили новую ежемесячную выплату для ветеранов труда в 525 рублей 90 копеек. Дополнительные 58 рублей 69 копеек также можно получить при отказе от льготного проездного в электричках региона. Финансирование программы обеспечивает правительство Новосибирской области.