atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 14:37

Published 27 января, 14:37

Modified 27 января, 14:39

Updated 27 января, 14:39

Выход на лед в необорудованных местах опасен для жизни

Спасатели потребовали ликвидировать опасную переправу в Новосибирской области

27 января 2025, 14:37
Фото: 1MI. Выход на лед в необорудованных местах опасен для жизни
В Новосибирской области руководителям муниципалитетов поручили перекрыть незаконную и смертельно опасную переправу через р. Иня.

Переправу, организованную без разрешения, обнаружили на реке Иня, разделяющую Мошковский и Тогучинский районы. Начальник регионального отделения МЧС Виктор Орлов обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой взять ситуацию под контроль.

Данная переправа незаконна и опасна для жизни, предупреждают специалисты. Переправу можно осуществлять исключительно в установленных местах.

Напомним, в регионе функционируют только две разрешенные переправы: Спирино — Чингисы, Ордынское — Нижнекаменка.

Ранее в МЧС рассказали о самых жутких пожарах в Новосибирской области.

Водители застряли на Бердском шоссе: что стало причиной многокилометровой пробки
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности ДТП с участием машины ДПС и «Кадиллаком» в НовосибирскеПрокуратура проверит жесткое ДТП в Кочковском районе Новосибирской областиКоммерсанты нанесли урон новосибирским землям более чем на миллиард рублей
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#МЧС#ГУ МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика