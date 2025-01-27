Спасатели потребовали ликвидировать опасную переправу в Новосибирской области

Posted 27 января, 14:37
Published 27 января, 14:37
Modified 27 января, 14:39
Updated 27 января, 14:39
Переправу, организованную без разрешения, обнаружили на реке Иня, разделяющую Мошковский и Тогучинский районы. Начальник регионального отделения МЧС Виктор Орлов обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой взять ситуацию под контроль.
Данная переправа незаконна и опасна для жизни, предупреждают специалисты. Переправу можно осуществлять исключительно в установленных местах.
Напомним, в регионе функционируют только две разрешенные переправы: Спирино — Чингисы, Ордынское — Нижнекаменка.
Ранее в МЧС рассказали о самых жутких пожарах в Новосибирской области.