Спасатели потребовали ликвидировать опасную переправу в Новосибирской области

Переправу, организованную без разрешения, обнаружили на реке Иня, разделяющую Мошковский и Тогучинский районы. Начальник регионального отделения МЧС Виктор Орлов обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой взять ситуацию под контроль.