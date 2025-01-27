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Posted 27 января, 08:11

Published 27 января, 08:11

Modified 27 января, 08:13

Updated 27 января, 08:13

Ветераны на параде 9 мая

Стало известно, сколько блокадников осталось в Новосибирске

27 января 2025, 08:11
Фото: 1MI. Ветераны на параде 9 мая
В годовщину снятия блокады Ленинграда в мэрии Новосибирска раскрыли atas.info, сколько блокадников осталось в городе.

27 января 2025 года Россия отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот день не только дань памяти героям, пережившим 871 день ужасов, но и возможность выразить благодарность тем, кто сберег воспоминания о тех трагических временах. На сегодняшний день, по данным департамента социальной политики мэрии Новосибирска, в городе проживает 118 блокадников Ленинграда.

«По состоянию на 24 января в городе Новосибирске проживает 1 752 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 118 — блокадники», — рассказали atas.info в горадминистрации.

В годы войны Новосибирск стал приютом для эвакуированных. Более 128 тысяч ленинградцев нашли здесь спасение, включая детей, семьи и работников эвакуированных предприятий. Эти люди вносили огромный вклад в развитие города, помогая укрепить тыл, работать на заводах и восстанавливать жизнь в новых условиях.

Новосибирск ежегодно чтит память о блокадниках. 27 января в городе проходит ежегодная акция «Блокадный хлеб», которая напоминает о 125-граммовой норме, которая стала символом стойкости ленинградцев. В этот день на площадях города раздают символические кусочки хлеба. Центральным событием 27 января 2025 года стало возложение венков к стеле в Октябрьском районе, посвященной ленинградцам, эвакуированным в Новосибирск. Монумент увековечивает не только их трагедию, но и трудовой подвиг на благо нового дома. Вечером в Государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдет торжественный концерт «Ленинград — Новосибирск. Мосты времени», посвященный культурной и исторической связи двух городов.

Отметим, что несмотря на преклонный возраст, многие блокадники продолжают активно участвовать в жизни города. Например, 17 блокадников Академгородка в канун Дня снятия блокады передали 50 тысяч рублей в помощь бойцам специальной военной операции.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Память#Академгородок#Ветераны#Акция#Великая Отечественная война#Блокадники
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