Стало известно, сколько блокадников осталось в Новосибирске

Новосибирск ежегодно чтит память о блокадниках. 27 января в городе проходит ежегодная акция «Блокадный хлеб», которая напоминает о 125-граммовой норме, которая стала символом стойкости ленинградцев. В этот день на площадях города раздают символические кусочки хлеба. Центральным событием 27 января 2025 года стало возложение венков к стеле в Октябрьском районе, посвященной ленинградцам, эвакуированным в Новосибирск. Монумент увековечивает не только их трагедию, но и трудовой подвиг на благо нового дома. Вечером в Государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдет торжественный концерт «Ленинград — Новосибирск. Мосты времени», посвященный культурной и исторической связи двух городов.