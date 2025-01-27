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Posted 27 января, 13:33

Published 27 января, 13:33

Modified 27 января, 13:35

Updated 27 января, 13:35

деньги

Стало известно, сколько зарабатывают самозанятые в Новосибирской области

27 января 2025, 13:33
Фото: 1MI. деньги

Жители Новосибирска стали чаще зарабатывать на самозанятости

Согласно статистическим данным, все больше новосибирцев становятся самозанятыми — такая форма трудовой деятельности стала популярнее ИП в регионе.

За прошлый год самозанятые в Новосибирской области заработали более 45 млрд рублей. Об этом сообщает «Infopro» со ссылкой на данные региональной налоговой службы.

Как сообщает УФНС, за год уплаты по НПД выросли более чем на 70 тысяч. Чаще всего самозанятыми становятся водители, специалисты маркетинга и рекламы, бьюти-мастера, арендодатели.

Отмечается, что за период 2024 налогоплательщики внесли в бюджет почти 2 млрд руб. Общая сумма дохода, выплаченная в пользу самозанятых с момента введения НПД, составила 111,5 млрд. руб., в том числе полученная в 2024 году — 45,9 млрд. руб.

В налоговой напоминают, что НПД позволяет самозанятым с небольшим доходом легально и просто платить налог. Специалисты уверены, что реализовать эту цель в НСО возможно.

Ранее в atas.info раскрыли топ самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Предприниматели#Налоги
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