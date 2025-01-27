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Posted 27 января, 16:56

Published 27 января, 16:56

Modified 27 января, 16:58

Updated 27 января, 16:58

Масло

Только для богатых: в Новосибирске цена на сливочное масло превысила 1,3 тыс. рублей

27 января 2025, 16:56
Фото: Изображение Midjourney. Масло

В Новосибирске цена на сливочное масло превысила 1,3 тыс. рублей

Покупатели в Новосибирской области снова столкнулись с подорожанием сливочного масла, несмотря на концессии властей и производителей.

Согласно данным статистического ведомства, в январе цена на сливочное масло достигла 1310 руб/кг. Более того, цена продолжает увеличиваться.

Ранее Минсельхоз договорился с производителями о стабилизации цен. Соглашение было подписано региональным правительством. Однако покупатели не заметили улучшения ситуации. Более того, сливочное масло начали выставлять в торговых залах в противокражных контейнерах.

Эксперты полагают, что в условиях инфляции остановить подорожание практически невозможно. Как рассказал председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко в беседе с BFM-Новосибирск, с ростом себестоимости продукции увеличивается и цена. Вместе с тем эксперт отметил, что товары дорожают также из-за наценки торговых точек.

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