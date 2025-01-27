Только для богатых: в Новосибирске цена на сливочное масло превысила 1,3 тыс. рублей

Posted 27 января, 16:56
Published 27 января, 16:56
Modified 27 января, 16:58
Updated 27 января, 16:58
Согласно данным статистического ведомства, в январе цена на сливочное масло достигла 1310 руб/кг. Более того, цена продолжает увеличиваться.
Ранее Минсельхоз договорился с производителями о стабилизации цен. Соглашение было подписано региональным правительством. Однако покупатели не заметили улучшения ситуации. Более того, сливочное масло начали выставлять в торговых залах в противокражных контейнерах.
Эксперты полагают, что в условиях инфляции остановить подорожание практически невозможно. Как рассказал председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко в беседе с BFM-Новосибирск, с ростом себестоимости продукции увеличивается и цена. Вместе с тем эксперт отметил, что товары дорожают также из-за наценки торговых точек.