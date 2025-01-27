Только для богатых: в Новосибирске цена на сливочное масло превысила 1,3 тыс. рублей

Эксперты полагают, что в условиях инфляции остановить подорожание практически невозможно. Как рассказал председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко в беседе с BFM-Новосибирск, с ростом себестоимости продукции увеличивается и цена. Вместе с тем эксперт отметил, что товары дорожают также из-за наценки торговых точек.