Тотальная экономия и искренность: главные свадебные тренды 2025 года

Posted 27 января, 04:51
Published 27 января, 04:51
Modified 27 января, 04:52
Updated 27 января, 04:52
Современный мир меняется, и вместе с ним меняются подходы к свадьбам. Сегодняшние пары всё чаще ищут способы выразить себя, отказавшись от излишнего пафоса, а также стараясь уложиться в разумный бюджет, поделилась свадебный организатор из Новосибирска Алина Гурицкая.
Высокая инфляция заставляет многие пары пересматривать подход к свадьбе. Это не означает, что праздник становится скучным — напротив, многие выбирают разумное сокращение расходов без ущерба для атмосферы.
«Многие отказываются от пышных торжеств, сокращая число приглашенных людей — теперь на мероприятие стараются звать самых близких людей, — делится организатор Гурицкая. — Также отказываются от некоторых визуальных элементов. Больше внимания уделяют хорошему фотографу и видеографу, экономя при этом на декоре. Иногда в качестве декора не выбирают живые цветы, отдавая предпочтение интерьерной флористике или вовсе каким-то другим элементам — статуэткам, свечам, ткани».
Также можно отметить выбор бюджетных, но стильных решений. Вместо аренды дорогих залов многие выбирают красивые природные локации или даже просто квартиру, которые не требуют масштабного декора.
Общий стол становится всё более популярным решением. Вместо традиционных круглых раздельных столиков пары всё чаще выбирают длинные общие столы, символизирующие единство семьи и друзей. Это помогает создать уютную атмосферу, а также сократить расходы на сервировку.
«Мои любимые свадьбы всегда с общими столами. Они по-особенному прекрасные, в них чувствуется семейность, уют. Все гости сидят вместе, общаются. Это гораздо более „дружелюбная“ рассадка, при которой жених и невеста рядом со своими гостями. Когда молодожены за отдельным президиумом, то они автоматически становятся как-то оторваны от своих близких, чего, как мне кажется, не хочется на свадьбе», — поясняет организатор.
Для тех, кто хочет чего-то более необычного, популярны столы-змейки или вовсе свободная рассадка.
А вот при выборе букетов невесты все реже руководствуются минимализмом. Девушки стали чаще выбирать интересные цветочные композиции из разных, порой экзотических бутонов. Выбирают и смелые, эклектичные сочетания, состоящие из фруктов, ягод или неживых декоративных элементов. Такие букеты выглядят эффектно и выделяются на фоне минималистичного декора.
Другой цветочный тренд — букеты из простых полевых цветов. Они также выделяются на фоне монохрома. Невесты предпочитают ромашки, сухоцветы, васильки, клеверы и незабудки.
Помимо очевидного тренда на минимализм в свадебных нарядах, зародился тренд на винтаж. Невесты часто стали выбирать интересных текстуры в платьях — кружева, бахрому, а сочетают это с массивными, но филигранными ювелирными изделиями. Иногда это также может быть дешевле классического свадебного платья. Винтаж можно приобрести в секонд-хэнде или вовсе перешить платье мамы или бабушки.
Также всё чаще невесты отказываются от некомфортных моделей — с длинным подолом, тугим корсетом и пр. Свой голос они отдают в пользу комфортных нарядов и обуви, которые не будут сковывать движения во время торжества. Гладкие ткани, лаконичные силуэты и отсутствие излишеств также подчеркивают естественную красоту невесты. Женихи в свою очередь тоже выбирают костюмы, которые можно использовать и после свадьбы.
Освещение становится ключевым элементом атмосферы. Многослойное освещение включает мягкий свет гирлянд, свечей и профессиональное оборудование, которое добавляет торжественности и подчеркивает детали.
«Если вы посмотрите на свадьбы, которые организовывали пять и более лет назад, то заметите, что освещение на мероприятиях зачастую одинаковое. На свадьбах использовались простые световые элементы, вроде стробоскопов. Из-за этого складывалось впечатление школьной дискотеки, а фотографии с танцевальной части свадьбы были не самыми эстетичными. Сейчас пары стараются обращать внимание не только на стандартные вещи — декор, еда, музыка, но и на такие детали, как свет. То есть нанимается специальный человек, который будет знать в какой момент какой источник света включить, куда его направить. Это создает настоящий вау-эффект», — говорит эксперт.
Несмотря на стремление к экономии, многие пары, все-таки решившиеся вложить больше обычного в свадьбу, выбирают формат гала-ужина, где акцент делается на качестве еды и подаче. Полное обслуживание включает в себя не привычный банкет. Вместо того, чтобы сесть за готовый стол, гости будто приходят в ресторан и выбирают себе блюда, которые после порционно выносят в зал.
Такой формат подходит для элегантных свадеб, где акцент в первую очередь делается на эстетику, а мероприятие превращается в настоящее шоу. Особенно запоминающимися такие вечера становятся, если программу сделать театрализованной.