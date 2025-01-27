Тотальная экономия и искренность: главные свадебные тренды 2025 года

Также всё чаще невесты отказываются от некомфортных моделей — с длинным подолом, тугим корсетом и пр. Свой голос они отдают в пользу комфортных нарядов и обуви, которые не будут сковывать движения во время торжества. Гладкие ткани, лаконичные силуэты и отсутствие излишеств также подчеркивают естественную красоту невесты. Женихи в свою очередь тоже выбирают костюмы, которые можно использовать и после свадьбы.